الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين الشريفين والرئيس العراقي يبحثان مستجدات الأحداث في المنطقة

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية العراق برهم صالح، وجرى خلال المباحثات، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

المدينة - السعودية

ماي: لا بديل عن خطة "بريكست"

في تحدٍّ واضح لمعارضيها، عادت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لتؤكد أنها لن تتخلى عن خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، التي أثارت انقسامات في الحكومة، ودفعت عددًا من الوزراء للاستقالة، فيما يسعى مسؤولون كبار من حزب المحافظين للإطاحة بماي من «الزعامة»، بحسب تقارير إعلامية.

وأوضحت ماي لصحيفة "صن أون صنداي"، أنه "لا توجد خطة بديلة على الطاولة، ولا يوجد منهج مختلف يمكن أن نتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي". جاء ذلك بعد تقارير ذكرت أن بعضًا من كبار أعضاء حكومتها يريدون منها إعادة التفاوض على مسودة الاتفاق، قبل لقاء زعماء الاتحاد مطلع الأسبوع المقبل.

الأنباء - الكويت

ترامب يُبرق إلى عون والحريري مهنئاً بعيد الاستقلال

تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، برقية تهنئة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال لبنان. وأكد الرئيس الأميركي وقوف بلاده الثابت في دعم ازدهار لبنان وأمنه وسلامه، كما أشاد بالتقدم الذي تحقق خلال العام الماضي لجهة إجراء الاستحقاق الانتخابي النيابي ومكافحة الإرهاب. وأعرب الرئيس ترامب عن تقديره بشكل عميق للشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان وقال "نحن نشيد بالتقدم الكبير الذي حققته حكومتكم خلال العام الماضي بما في ذلك إجراء انتخابات تشريعية ناجحة وصمودكم في الكفاح ضد الإرهاب". وأكد "أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع حكومة لبنانية جديدة ملتزمة بدعم سيادة لبنان واستقلاله السياسي"، وشدد على أن بلاده تقف صامدة في دعمها للبنان مزدهر وآمن وسالم.