النهار/ نبيل بو منصف

حذّر من أنَّ الانقلاب على سلسلة الرتب والرواتب سيكون كاللعب بنار حارقة، معدّداً جملة أمور تجعل الأموال متوفِّرة لدفع النفقات منها:

- تخصيص الكهرباء.

- الإصرار على عدم توظيف أيّ شخص جديد وعدم التعاقد على أنواعه، وأنّ الأجهزة الأمنية والعسكرية يجب أن تتدبّر أمورها بالموجود وأن ترفع سنَّ التقاعد فتوفِّر على الخزينة أعباء كبيرة.

- فرض رسوم حقيقية على الأملاك البحرية.

- ضبط الجمارك براً وبحراً وجواً.

الديار/ ميشال نصر

قال: عشية عيد الاستقلال الخامس والسبعين تبدو اليرزة بقيادة العماد جوزاف عون مصرّة على تطبيق خطة بناء طموحة لجيش عصري على الصعيدين البشري والمادي، وعلى تنقية الشوائب التي يُعاني منها جسد المؤسسة، والتي تشوِّه الصورة العامة للجيش وتسيء إلى التضحيات الجسام.

الديار/ هيام عيد

أشارت إلى أنّ باريس تواصل مساعيها وأنّها غير متفائلة بتأليف الحكومة، وقالت إنّ الأمور إذا استمرت على ماهي عليه من المراوحة وعدم تشكيل الحكومة فإنّ الأوضاع ذاهبةٌ إلى تدهور مالي واقتصادي، كما أنّ لبنان سيعود منصّة لتصفية الحسابات الإقليمية على أرضه.

الجمهورية/ شارل جبور

رحَّب بتكليف رئيس الجمهورية للوزير جبران باسيل القيام بوساطة لحل عقد تشكيل الحكومة، وقال إنه يحب أن يتولى رئيس الجمهورية دور ضابط إيقاع الحياة الوطنية في لبنان، الأمر الذي يعزّز دورها ويُظهرها في موقع الساهر ليس فقط على الدستور كما هو منصوص، إنَّما أيضاً على انتظام الحياة الدستورية والسياسية، والمرجعية الوطنية التي يمكن الركون إليها في الأزمات. ولكنه قال أن لخطوةٍ من هذا النوع أسس وموجبات يجب الالتزام بها لإنجاح رئاسة الجمهورية في دورها كضابط إيقاع الحياة الوطنية.

الجمهورية/ جورج شاهين

استكمل الحديث عن القانون الأميركي الخاص بالعقوبات على "حزب الله" وقال: إنَّه يرقد في دوائر البيت الأبيض انتظاراً للّحظة التي يحتاج فيها الرئيس الأميركي إلى تطبيق هذا القانون على المستوى الذي يريده ومن الباب الذي يتطابق والمرحلة التي يمكن المباشرة فيها. فهو الى جانب الإجراءات التي تقضي بتضييق الحصار على الحزب سياسياً وديبلوماسياً ليس على المستوى اللبناني فحسب بل على المستوى الإقليمي أيضاً، هناك قرارات أخرى تشكّل امتداداً لطريقة تجفيف مصادر تمويله الداخلية منها والخارجية إضافة الى منعه ومعه أصدقاءه والحلفاء من استخدام النظام المصرفي العالمي أو التحايل على القوانين الدولية التي تمنع تبادل المحرّمات وتبييض الأموال أو نقلها وتبادلها بين لبنان وإيران وأيّ دولة في العالم.

الأخبار/ نقولا ناصيف

اعتبر أنّ الرئيس المكلف سعد الحريري هو الأب لما سمي العقدة السنية في تشكيل الحكومة، وقال: من غير المستبعد أن يطول وقتاً إضافياً، قد يكون طويلاً، يتجاوز ذكرى الاستقلال إلى ما بعد رأس السنة الجديدة. البعض المطلع يتحدث عن اسابيع واسابيع، ولا يسقط احتمال انتظار حتى شباط

وفي ضوء لاءاته القاطعة في مؤتمره الصحافي في 13 تشرين الثاني، يتصرّف الرئيس المكلف على ان المبادرة باتت بين يديه هو بالذات على طرف نقيض من كل الاتهامات التي سِيقت إلى عون، وفي بعض الأحيان إلى باسيل في الأشهر الأخيرة، يتصرّف الحريري الآن على أنَّ توقيعه هو المرسوم يجعل الحكومة تبصر النور.

اللواء/ معروف الداعوق

قال إنَّ التحركات والاتصالات التي يقوم بها رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل لتجاوز "بدعة" "حزب الله" بتوزير ممثّل عن النواب السنّة التابعين له، لم تحقق أي تقدّم يذكر، بالرغم من كل ما يحاك حولها من أخبار وترويج لاقتراحات وسيناريوهات، لأن هذه التحركات لا تلامس جوهر المشكلة الحقيقية التي أدت إلى تعطيل التشكيلة الحكومية، وإنما تركز على الواجهة التي يتلطى وراءها الحزب لتبرير خطوة التعطيل والمتعلقة بموقف الحزب وعلاقته بطرفي الحكم، أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تحديداً، وعما إذا كان الحزب يريد بالفعل تشكيل الحكومة في هذا الظرف بالذات، أم أنه يريد منع تشكيلها في الوقت الحاضر وإبقاءها رهينة إرتباطاته مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لغايات ومصالح نفعية في أي مفاوضات مرتقبة مع الولايات المتحدة الأميركية في المرحلة المقبلة.

الشرق/ خليل الخوري

عارض القائلين إن مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المزدوجة بتهنئة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هي مجرّد بادرة بروتوكولية لا يجوز تحميلها أكثر مما تتحمل، وقال: في تقديرنا أن الإدارة الأميركية (لا تزال) تتعامل مع لبنان على أنه ضرورة في المنطقة. هذا الرأي ليس من عندياتنا إنما هو محصلة معلومات جدّية من مراجع أميركية مهمة. صحيح أن لواشنطن تحفظاً (بل تحفظات) عن الكثير مما "لا يعجبها" في لبنان. إلاّ أنها لم تصل إلى حد "فقدان الأمل" منه، كما تفيد تلك المعلومات. وفي تقديرنا أنّ الكلمات الواردة (شبه متطابقة) في الرسالتين جرى إنتقاؤها بعناية، وحملت رسائل واضحة ونقطاً مهمة.

الشرق/ خير الله خير الله

تساءل لماذا لا يزال لبنان قادراً على الدفاع عن نفسه، في حدود ضيقة، ومقاومة من يسعى الى القضاء نهائيا على مؤسساته؟ وقال: الجواب أنَّ الصيغة اللبنانية تمتلك من القوة ما يجعل البلد، الذي وصفه غير زعيم عربي بأنّه «هش»، قادراً على التقاط أنفاسه بين حين وآخر. يلتقط لبنان أنفاسه بين حين وآخر، علما أنّ ثمة مؤشرات إلى أنّ الرحلة اللبنانية تقترب من نهايتها، لأسباب مرتبطة بالاقتصاد أوّلاً وفي ظل انهيار دول عدّة في المنطقة وفي مقدّم هذه الدول تأتي سوريا والعراق حيث المستقبل أكثر من غامض.