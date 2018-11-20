روسيا اليوم

الأسد ووفد برلماني أردني يؤكدان على أهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى الرئيس السوري، بشار الأسد، لقاء في دمشق مع الوفد البرلماني الأردني، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى سورية ويترأسه النائب عبد الكريم الدغمي. وذكرت الرئاسة السورية، في بيان أصدرته عقب اللقاء، أن الجانبين "أكدا على أهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين سورية والأردن في جميع المجالات وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين". وأشار الأسد إلى "الدور المنوط بالبرلمانيين لتوعية الشعب العربي بحقيقة المعركة" التي تواجهها المنطقة العربية "والتي لا ترتبط بسورية فقط وإنما هي معركة طويلة جوهرها ضرب الانتماء لدى الإنسان العربي".

روسيا اليوم

الاتحاد الأوروبي يؤيد مشروع اتفاق "بريكست"

وافق وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على مشروع مسودة اتفاق بريكست في ختام اجتماع بالعاصمة البلجيكية بروكسل، كما أعلن الوزير المكلف بالشؤون الأوروبية غيرنوت بلوميل.

وصرح الوزير النمساوي المكلف بالشؤون الأوروبية بلوميل، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أنه تم الانتهاء من الخطوة الأولى الصعبة.. لقد نجحنا في الحفاظ على الوحدة".

من جهته عبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه عن "الارتياح لدعم الوزراء اليوم للحزمة المرتبطة ببريكست كاملة".