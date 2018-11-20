الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل زار اللقاء التشاوري: يجب الاعتراف بحيثية سياسية وشعبية تمثل خطا من الأقلية السنية

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أنه يجب الاعتراف بوجود حيثية سياسية وشعبية تمثل خطاً من الأقلية السنية أو جزءاً منها، ومن جهة أخرى يجب أن تكون المعايير قائمة وصحيحة. وعلى هذا الأساس أنا أتمنى وأطلب من الأطراف المعنيين بالتشكيل مباشرة أمام كلِّ اللبنانيين، فالمعنيون بالتشكيل هم دولة الرئيس الحريري والنواب المعارضون، هذه المشكلة بينهم، ويجب حلَّها بينهم، ويجب اللقاء مباشرة لتوضيح الأمور وتفهُّمها، وأنّ اللقاء هو وسيلة للتفاهم".

وكالة الأناضول

سجال تغريدات بين ترامب وعمران خان والسبب أفغانستان

دار سجال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عبر حسابيهما على موقع "تويتر"، بسبب أفغانستان. جاء ذلك غداة اتهام ترامب لباكستان، في مقابلة متلفزة، بأنها "ساعدت زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن على الاختباء بأراضيها". وردا على ذلك ذكر خان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر": "يجب وضع سرد مباشر على خطاب ترامب ضد باكستان: أولا، لا يوجد أي باكستاني متورط في أحداث 11 سبتمبر (2001)، ولكن باكستان اختارت المشاركة في الحرب الأمريكية على الإرهاب". وتابع: "ثانيا، تكبدت باكستان 75 ألفا من الضحايا في هذه الحرب، وخسرت من اقتصادها أكثر من 123 مليار دولار، فيما كانت المساعدات الأمريكية 20 مليار دولار فقط".

وكالة فرنس برس

دول الاتحاد الأوروبي تؤيد مشروع اتفاق بريكست والمفاوضات مستمرة

أعطى وزراء الاتحاد الاوروبي ال27 موافقتهم على مشروع اتفاق بريكست في ختام اجتماع في بروكسل في مستهل أسبوع من المحادثات المكثفة قبل القمة الاستثنائية التي تعقد الأحد للمصادقة على النص، في ظل المعركة السياسية الدائرة في بريطانيا حول مسألة خروج البلاد من التكتل.

ولم تنته بعد المفاوضات وعلى الجانبين الاتفاق على طبيعة العلاقات بينهما بعد بريكست والمرحلة القصوى للفترة الانتقالية بعد نهاية آذار 2019 للتحضير لهذه العلاقة المستقبلية التي لا تزال غامضة الملامح.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وسط عقوبات ضد المملكة بسبب خاشقجي... السعودية تعلن عن جولة خارجية لولي العهد

نقل التلفزيون العربي السعودي، عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح قوله إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيشارك في قمة العشرين بالأرجنتين ضمن جولة خارجية سيقوم بها. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت بعض دول توقيع عقوبات على المملكة العربية السعودية بسبب قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي.