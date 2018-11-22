TL

الاستقلال لمن؟ وعمّن؟ هو استقلال للبنانيين بالطبع.. وهو استقلال مطلوب عن الآخرين في سياق إعادة ترتيب البيت إلا في ما يتعلق بالتعاون مع الدول القادرة والمؤثرة والمهتمة بوقف انحدار الوضع الاقتصادي اللبناني ما يعني تسهيل ولادة الحكومة، وعشية العيد إزاحة الستارة عن النصب التذكاري لمناسبة اليوبيل الماسي للاستقلال في وزارة الدفاع.

المنار

لا خوف على استقلال لبنان وأرضه المحمية من كل عدوان، فله من اليوبيلات ما لن يعد، ما دام أن الحافظ للوطن واستقلاله معادلات الذهب العصيّ على تبدّل الأيام، المصنوع من معدن شعب لا يكلّ وجيش لا يملّ ومقاومة تحمي ضمن معادلة كأرز مزروع في علم سيّجه أهله بالقاني..

nbn

خمسة وسبعون هو استقلال ماسي اكتمل بتحرير الأرض بفعل معادلة ماسية.

mtv

بالعودة إلى اليوميات، الواقع الحكومي المأزوم بات يستند فقط إلى مبادرة الوزير جبران باسيل، وهي بدأت تفقد اندفاعاتها بعدما اصطدمت كل المعادلات التي بنيت عليها بجدران التعطيل.

NTV

حلّ الاستقلال فكانت العيد، بحث اللبنانيون عن بلد فوجدوه في وطنها، تقف قصيدة على بابه، فيروز توّج بالغار زمنها، فاحتلت المشهد وتصدّرت أحداثه وزعامته واعتلت منصاته الافتراضية. فعلى زمن الاحتفالات بالاستقلال ورجالاته الأسبقين ووضع الأكاليل على "الأضرحة"، قرّر اللبنانيون أن تكون فيروز هي العيد وأن يكونوا هم "شعب صوتها".

المستقبل

عشية الاحتفال بحلول اليوبيل الماسي للاستقلال؛ لا تزال آمال اللبنانيين المعقودة على الحكومة الجديدة؛ من أجل النهوض بالبلاد؛ في دائرة الانتظار.

OTV

هذا الوطن الذي يقيم احتفالاً مميزاً في عيد استقلاله غداً، كانت أرضه حتى الأمس القريب، موزعة بين محتل ووصي، ولم تكد تتحرر وتكسر القيد، حتى عاجلها وحش الإرهاب بقضم أجزاء غالية منها، سطّر الجيش بطولات قلّ نظيرها وبذل تضحيات لا تُعدّ أو تُحصى لاسترجاعها...

LBC

هيكل الدولة المتعب اقتصادياً ومالياً، استوجب دعوة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى اجتماع عقد السادسة مساء اليوم في بيت الوسط، وضمّ إلى الحريري حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال علي حسن خليل، وقد تناول الاجتماع الاستعدادات لمواجهة الاستحقاقات المقبلة ومن ضمنها تغطية المرحلة الراهنة لا سيما في ظل غياب الحكومة إضافة إلى كل احتياجات الدولة وكلفتها.

الميادين

أعلن سفير ​سوريا​ لدى ​روسيا​، ​رياض حداد​، أنه "تجري الآن مناقشة احتمال زيارة الرئيس السوري ​بشار الأسد​ إلى روسيا"، مشيراً إلى "أننا نناقش هذه المسألة دائماً ونساعد في أن يصل رئيسنا إلى روسيا مثلما قام الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بزيارة إلى سوريا لأن هذه العملية تساعد في تعزيز العلاقات بين الشعبين".

الجزيرة

أعلنت سلطات مطار "شيريميتيفو" الدولي في شمال ​موسكو​ عن "العثور على جثة رجل على مدرج المطار، وذلك فور إقلاع ​طائرة​ ركاب من طراز بوينغ 737"، موضحةً أن "الطائرة كانت تتحرك على طول المدرج للإقلاع في رحلة موسكو- ​أثينا​، عندما وردت رسالة من الطاقم تفيد باصطدام الطائرة بجسم غير معروف".

العربية

طالبت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ بـ"تحديد المسؤوليات بوضوح ومحاسبة مرتكبي جريمة قتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي"، مشيرةً إلى "أننا نتشاور مع حلفائنا الأوروبيين بشأن إجراءات واضحة بحق المسؤولين عن قتل خاشقجي".