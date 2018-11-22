لبنان الحر

رأى وزير التربية والتعليم العالي في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​مروان حمادة​، خلال رعايته احتفال المنطقة التربوية لبيروت وضواحيها، بعيدي العلم والاستقلال، في المدينة الرياضية بعنوان "رغم الريح أرزتنا شامخة"، أن "اليوم، ونحن عشية ​عيد الاستقلال​ وأكثرنا يتساءل هل حققنا الاستقلال بعد 75 عاما؟ وهنا أتوجّه إليكم طالباً منكم أن تتعلموا معنى الاستقلال في كل شيء تعيشونه والأهم أن تعلموا بأن المعنى يتجسد بوحدتنا، وأن ​لبنان​ الوطن هو الوطن النهائي لأبنائه وشبابه، وأن لبنان هو الوطن الديموقراطي والعربي والحر والمستقل والذي رسيت قواعده على اتفاق الطائف".

صوت لبنان

أقامت ​مدرسة القلبين الاقدسين​ "​عين نجم​" بالتعاون مع عضو تكتل لبنان القوي النائب ​إدي معلوف​ نشاطاً بيئياً - رياضياً في ​بسكنتا​، بمناسبة ​عيد الاستقلال​، حيث توجّه أكثر من ١٥٠ طالب من صفوف الأول ثانوي باكراً من مدرستهم إلى غابة "المرج" في بسكنتا لتنظيف جزء منها من الخرطوش والأوراق، من ثم توجه الجميع سيراً على الأقدام إلى أعلى قمة في الغابة بمسار طوله أكثر من ٥ كم وفي الختام زرع كل تلميذ شجرة صنوبر على مدخل الغابة.

radio orient

أعرب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في رسالة تهنئة وجّهها لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بمناسبة الذكرى الـ 75 لاستقلال ​لبنان​ عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة​ والسعادة للرئيس عون، ولحكومة​ وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق".

اذاعة النور

تلقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ برقيةً من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مهنئاً بعيد الاستقلال​. وجاء في البرقية: "أعرب عن أحر تمنياتي للبنان​ واللبنانيين بمناسبة ذكرى مرور 75 سنة على استقلال لبنان. إننا نقدر عالياً الشراكة بين بلدينا والتقدم الذي أحرزته حكومتكم خلال العام الماضي بما في ذلك إجراء انتخابات نيابية ناجحة وكفاحكم ضد ​الإرهاب​"، مضيفاً :"إن ​الولايات المتحدة​ تتطلع إلى العمل مع حكومة لبنانية جديدة ملتزمة بدعم سيادة لبنان واستقلاله. وهي تقف وتدعم السلام والازدهار و​الأمن​ في لبنان".

صوت المدى

وصل النائب ​شامل روكز​، يرافقه ممثل قالد الجيش العميد ​جورج خوري​، إلى ضريح الرئيس ​فؤاد شهاب​ في بلدة غزير، وكان باستقباله رئيس مؤسسة فؤاد شهاب الوزير السابق ​شارل رزق​ وأعضاء المؤسسة، رئيس البلدية شارل الحداد وآل شهاب وأهالي البلدة.