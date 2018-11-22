دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن بيانه بشأن خاشقجي وقال: لن أتخلى عن السعودية وعن مئات ملايين الدولارات بسبب مقتل خاشقجي.

اعتبر ناشر والمدير التنفيذي لصحيفة "واشنطن بوست" أن رد ترامب على القتل الوحشي لخاشقجي يمثّل خيانة للقيم الأميركية وأن ترامب يضع العلاقات الشخصية والمصالح التجارية فوق المصالح الأميركية، مشيراً إلى أن تحقيقات الـ"سي أي إيه" خلصت بثقة عالية إلى أن قتل خاشقجي تمّ بتوجيه وأمر ولي العهد محمد بن سلمان.

علّقت محرّرة الشؤون الدولية في "واشنطن بوست" على بيان ترامب حول مقتل خاشقجي بأنه مليء بالأكاذيب والتجاهل الصارخ لما خلصت إليه المخابرات المركزية وأن ذلك سيبقى لطخة عار على جبين ترامب والولايات المتحدة.

أعلنت فرنسا أنها تتشاور مع شركائها الأوروبيين حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق المتورّطين في مقتل خاشقجي.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القرار الأميركي بالانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى لن يبقى دون رد.

من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولي العهد السعودي في وقت لاحق من هذا الشهر في قمة مجموعة العشرين الصناعية المقرّر عقدها في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

شكر ترامب السعودية على تخفيض سعر النفط وقال: عظيم مثل خفض كبير للضرائب في أميركا والعالم، استمتعوا بسعر 54 دولار للبرميل بعدما كان 82 دولاراً، شكراً للسعودية، لكن دعونا نخفّضها أكثر.

قتل مسلحو حركة بوكو حرام 53 جندياً ومزارعاً خلال ثلاثة أيام من الهجمات شمال شرقي نيجيريا.

اتخذت الولايات المتحدة إجراءات في حق شبكة إيرانية – روسية أرسلت الملايين من براميل النفط إلى سوريا ومئات الملايين من الدولارات بصورة غير مباشرة إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله اللبناني.