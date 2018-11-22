شهدت مدينة جرابلس السورية منعاً للتجول مع استعداد الجيش التركي وفصائل تابعة له لشن حملة أمنية ضد جماعات من قوات "غصن الزيتون" و"درع الفرات" المتهمين بالفساد. وشهدت مدينة "عفرين" حملة مماثلة كذلك منطقة أعزاز مع اتهام عناصر ولا سيما تجمّع "شهداء الشرقية" بعمليات سرقة ونهب وخطف وابتزاز وقتل.

سقط 32 قتيلاً من الجماعات المتناحرة في عفرين التي تشهد هدوءاً بانتظار تسليم جميع عناصر شهداء الشرقية أنفسهم.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يتم حتى الآن عرض المصابين من مكان حادث الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما السورية أو جثث القتلى وأشار الجنرال إيغور كيريلوف إلى أنه بحسب بيانات "الخوذ البيض" فإنه قُتل ما بين 300 و1700 شخص، لكن حتى الآن لم يتم عرض المصابين الذين وجب أن يكون عددهم لا يقل عن 3 أضعاف، ولا جثث الذين لقوا حتفهم.

توقع مندوب روسيا لدى منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية أنه يمكن قريباً أن تنطلق بداية عمل آلية جديدة للمنظمة حول البحث عن المتورّطين في الهجمات الكيمياوية في سوريا، وهذا ما يهدف إليه الأميركيون إذا يحتاجون لتشكيل آلية جديدة بسرعة، ويسعون لتنفيذ أجندتهم في سوريا وهي الإطاحة بالسلطات الشرعية للدولة أي الأسد. وهم يحاولون الانتقام بعدما فشلوا بإطاحته عبر المعارضة المسلحة واستفزازات "الخوذ البيض".

ظهر الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية فاروق الشرع أثناء تعزية الوزيرة نجاح العطّار بوفاة زوجها، مما وحض الشائعات عن وجود الشرع في الإقامة الجبرية أو إقالته من منصبه أو حتى ترجيحات وفاته.

حمّل الرئيس الأسد وفداً برلمانياً أردنياً يزور دمشق رسالة تحية للأردن وقال النائب الأردني عبد الكريم الدغمي إنه تم البحث بإطلاق الموقوفين الأردنيين في سوريا ممن حملوا السلاح ضد الدولة السورية وإمكانية العفو عن غالبيتهم إذا لم يكن جميعهم.

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري أن وجود القوّات الأميركية في سوريا هدفه هزيمة "داعش"، مستبعداً إمكانية تحقيق ذلك قبل رحيل القوات الإيرانية من هذا البلد.

نفت وزارة الخارجية الروسية وجود اقتراح روسي لرفع العقوبات جزئياً عن طهران مقابل سحب قواتها من سوريا.

صرّح وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتس أن السعودية والإمارات تدعمان إنهاء الحرب في اليمن وأنهما أوقفتا العمليات الهجومية حول الحُديده وجبهات القتال لم تتغير في الساعات الـــ 72، وإن محادثات السلام بين الأطراف اليمنية ستُعقد في السويد مطلع الشهر المقبل... وإن كانوا يريدون إنهاء الحرب عليهم العمل مع السعودية.

أعلن الجيش اليمني عن عملية نوعية من قوات التحالف والمرتزقة في منطقة التحتيا وتدمير تعزيزات جاءت لنجدة المواقع المستهدفة تحت غطاء من القصف الجوي وطائرات أباتشي.

أكدت الحكومة السودانية، أن الخرطوم ستخصص اجتماعاً لدول الجوار الليبي، بحضور الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في 29 من الشهر الجاري.

نفى وزير الخارجية السعودية عادل الجبير التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تحضير قيادة المملكة لإجراء تغيير في ولاية العهد على خلفية قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

أصدرت محكمة أبو ظبي أمس حكماً بالسجن المؤبّد بحق الطالب البريطاني ماثيو هيدجز بتهمة التجسس.

أعلن الجيش العراقي أمس أنه قتل 15 من مقاتلي تنظيم داعش داخل نفق خلال عملية تفتيش في محافظة صلاح الدين.