النهار/ رضوان عقيل

نقل عن الرئيس نبيه بري قوله إنه و"الأخوة في حزب الله قدمنا كل التسهيلات المطلوبة وحصلنا على أقل من حصتنا الوزارية من باب حرصنا على الدولة وسير المؤسسات"، متسائلاً إلى متى يقدر لبنان أن يتحمّل هذه التحديات؟ مضيفاً أن "الكرة ليست عندنا وقديشن مطوّلين ما بعرف". وأضاف نقلاً عن رئيس مجلس النواب قوله: قرّرت عدم الكلام في موضوع الحكومة وسأقتبس طريقة شارلي شابلن في الأفلام الصامتة، سيصبح كلامي غالي الثمن.

النهار/ إميل خوري

اعتبر أن تأخير تأليف الحكومة يعود إلى انتظار جلاء صورة الوضع في المنطقة، مشيراً إلى أن تأليفها في ظل الوضع القائم يجعلها حكومة معرّضة للانفجار من الداخل في أي وقت.

الجمهورية/ جوني منير

أشار إلى أن الدول الغربية لا سيما فرنسا، باشرت توجيه رسائل التحذير من التلكؤ في إنجاز الحكومة، وأن مؤتمر سيدر سيدخل الحظر قبل نهاية السنة، وسيزداد معه الخطر المالي والاقتصادي في لبنان. ولفت إلى وجود أجواء عند البعض تشير إلى أنه على لبنان أن يجلس في غرفة الانتظار بعض الوقت ريثما تستقر المنطقة وتتضح المعادلة الإقليمية الجديدة.