The Washington Post

الإنتربول ينتخب كورياً جنوبياً كرئيس للإنتربول ويستبعد مرشحاً روسياً

انتخب الإنتربول الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ كرئيس جديد له الأربعاء، مفضلاً إياه على منافسه المرشح الروسي والمسؤول الاستخباراتي المحنّك الذي أثار ترشحه المخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا كما أشارت وكالات الأنباء. وكانت سمعة الإنتربول قد تلطّخت بعد انتخاب مسؤول صيني رفيع المستوى كرئيس للمنظمة بعد اختفاء الأخير خلال رحلة له ‏إلى الصين في تشرين الأول، ليتبيّن لاحقاً أن السلطات الصينية أعلنت اعتقاله بتهم فساد. هذه التطورات أدت إلى إجراء انتخابات مبكرة الأربعاء حيث ترشح الجنرال الروسي ألكساندر بروكوبشوك من وزارة الداخلية ‏‏الروسية، وقد أطلق هذا الترشح أجراس الإنذار في واشنطن ولندن وعواصم أوروبا الغربية. هذا الترشح دفع المندوبين إلى اختيار المرشح الكوري الجنوبي كيم بأغلبية 192 صوتاً ليصبح بذلك رئيساً للمنظمة حتى العام ‏‏‏‏2020.‏



The New York Times

رئيس القضاة يدافع عن استقلالية القضاء بعد أن هاجم ترامب أحد القضاة المعيّنين من قبل أوباما

دافع رئيس القضاة جون روبرتس عن استقلالية ونزاهة القضاء الفدرالي الأربعاء، موبّخاً الرئيس ترامب بعد أن صنّف الأخير أحد القضاة الذي أصدر حكماً ‏ضد سياسة الهجرة المتبعة من قبل إدارته بأنه "أحد قضاة أوباما". وقال رئيس القضاة روبرتس إن هذا الاتهام يدلّ على سوء فهم كبير لدور القضاء، وتابع قائلاً "ليس لدينا قضاة مؤيدين لترامب ‏أو بوش أو كلينتون بل لدينا مجموعة استثنائية من القضاة المتفانين، الذين يبذلون أقصى ما في وسعهم لإصدار أحكام عادلة." ‏واعتبر أن استقلالية القضاء "مبدأ يجب أن نكون ممتنين لوجوده". ‏وكان رئيس القضاة روبرتس قد تجنّب أية مواجهة مباشرة مع الرئيس ترامب قبل هذا التصريح، وقد التزم الصمت حين وصفه ‏ترامب خلال حملته الرئاسية بـ"الكارثة المطلقة"، واتهم قاضٍ فدرالي آخر بالانحياز بسبب إرث عائلته المكسيكي.‏

روسيا اليوم

"غازبروم نفط" تنقب عن الذهب الأسود في جنوب السودان

أبرمت شركة النفط الروسية "غازبروم نفط" مذكرة تفاهم للتنقيب عن موارد الطاقة في أربع مناطق مع حكومة دولة جنوب السودان، الغنية بالنفط، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز". وجاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير النفط في جنوب السودان، إزيكيل لول جاتكوث، الثلاثاء، وقال إن الذراع النفطي لعملاق الغاز الروسي "غازبروم نفط" ينتظر الآن من وزارة النفط مزيداً من المعلومات، بشأن تحديد المناطق قبل أن يبدأ أنشطة التنقيب. وتمتلك دولة جنوب السودان احتياطيات كبيرة من النفط تُقدّر بنحو 4 مليارات برميل، ويبلغ إنتاجها اليومي من الذهب الأسود نحو 130 ألف برميل، وهي تنوي زيادة الإنتاج إلى 210 آلاف برميل يومياً بحلول نهاية السنة الجارية. وانفصل جنوب السودان عن السودان في عام 2011، حينها بلغ إنتاج النفط مستوى الذروة، عند 350 ألف برميل يومياً، لكن بعد ذلك بعامين انزلقت الدولة الفتية في حرب أهلية ما انعكس سلباً على مستويات الإنتاج.