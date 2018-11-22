الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل أعلن توقيع اقتراح قانون يعدل قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة والخروج

وقع رئيس تكتل "لبنان القوي" الوزير جبران باسيل، عشية عيد الاستقلال، اقتراح قانون لتعديل بعض المواد في قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر في 10/7/1962 والمعدل بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000. وأعلن عن اقتراح القانون هذا في مؤتمر صحافي، عقده في مركز الاجتماعات والمؤتمرات في سن الفيل، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال بيار رفول، والنواب: ابراهيم كنعان، نقولا الصحناوي، ادي معلوف، أنطوان بانو، فريد البستاني، اسعد ضرغام، سليم الخوري وحكمت ديب.

وكالة الأناضول

أردوغان يحذر الأوروبيين من مغبة التعاطف مع الإرهابيين

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأوروبيين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على خلفية قرار الأخيرة المتعلق بالرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، خلال اجتماع المخاتير بالمجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان: "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتهمنا بانتهاك الحريات وحق الترشح على خلفية توقيف الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي بينما تتجاهل بأن هذا الشخص تسبب في مقتل 50 شخصا قبل عامين".

وكالة فرنس برس

ترامب يشكر السعودية على انخفاض أسعار النفط

قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب شكره إلى السعودية على انخفاض أسعار النفط، بعد يوم من تعهده بقاء واشنطن "شريكا راسخا" للمملكة رغم عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي. وقال ترامب عبر "تويتر" "أسعار النفط تنخفض. رائع! هذا بمثابة خفض كبير للضرائب بالنسبة لأميركا والعالم. استمتعوا!" مشيراً إلى أن سعر البرميل بات "54 دولاراً (بعدما) كان 82 دولارا".

وكالة أنباء رويترز

أمريكا وكوريا الجنوبية ستحدان من نطاق تدريبات "فول إيجل" العسكرية

ذكر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يوم أنه سيجري الحد من نطاق تدريبات "فول إيجل" العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية العام المقبل لكيلا تضر بالجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية. وقال للصحفيين "فول إيجل ستخضع لإعادة تنظيم طفيفة لإبقائها عند مستوى لا يضر بالدبلوماسية". وتجري تدريبات فول إيجل الميدانية في الربيع من كل عام، وعادة ما تشمل عمليات برية وجوية وبحرية فضلا عن العمليات الخاصة.