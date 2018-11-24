روسيا اليوم

لافروف يدعو لإعادة سورية إلى الجامعة العربية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إعادة سورية عضواً في جامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن سحب مقعدها من المنظمة خطأ فادح. وقال لافروف في كلمة ألقاها يوم أمس، خلال مشاركته في مؤتمر "حوار المتوسط" الدولي في العاصمة الإيطالية روما إن "جامعة الدول العربية يمكن أن تلعب دوراً هاماً جدا في دعم جهود التسوية السورية. أعتقد أن سحب تلك المنظمة لعضوية سورية كان خطأ كبيرا، ويبدو أن العالم العربي بات يعي الآن أهمية إعادة سورية إلى أسرة الدول العربية". وأكد الوزير الروسي أن العمل على تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري الجديد، التي أطلقتها الدول الضامنة لمسار أستانا حول التسوية السورية، أوشك على النهاية، موضحاً أن لقاء أستانا المقبل سيركز على جهود تشكيل اللجنة. وعبر لافروف عن رفضه لفرض أطر زمنية اصطناعية وغير واقعية لتشيل اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أن مدى فعالية اللجنة أهم من وضع مهل زمنية لتشكيلها.

روسيا اليوم

النفط يهبط إلى أدنى مستوى في أكثر من عام

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات يوم أمس إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، بينما يدرس منتجو الخام خفض الإنتاج في مسعى لكبح فائض متزايد في المعروض العالمي. وانخفضت عقود مزيج "برنت" بأكثر من 3 دولارات إلى 59.26 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول 2017، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي أكثر من أربعة دولارات إلى 50.60 دولار للبرميل. وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن هبوط أسعار النفط جاء بعدما أشارت السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، إلى أن إنتاجها قد يكون بلغ مستوى قياسياً، وترافق ذلك مع زيادة في مخزونات الخام الأمريكية ما أجج المخاوف من حدوث تخمة في معروض النفط. وتنمو إمدادات النفط بوتيرة أسرع من الطلب، ولتفادي زيادة في مخزونات الوقود غير المستخدم مثلما حدث في 2015، من المتوقع أن تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البدء في تقليص الإنتاج بعد اجتماع مزمع في الـ6 من كانون الأول الماضي. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكره للسعودية لمساهمتها في خفض أسعار النفط، داعياً إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار.