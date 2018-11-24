الوكالة الوطنية للإعلام

الرياشي: غير معني بانتخابات نقابة المحررين وأدعو الفائزين إلى العمل على إقرار مشروع تطوير النقابة

أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي في حديث صحفي، أنه "يقف على مسافة واحدة من المرشحين إلى انتخابات نقابة المحررين"، بل هو "غير معني بهذه الانتخابات من قريب أو بعيد". وإذ أكد أنه حوّل "الأموال المخصصة من موازنة وزارة الإعلام إلى نقابتي المحررين والصحافة"، دعا الوزير الرياشي المعنيين إلى "أخذ ملف تحديث النقابة عبر إقرار مشروع القانون الموجود في مجلس الوزراء على محمل الجدّ، والعمل على تحقيق مضامينه من دون إبطاء لما فيه مصلحة كل الإعلاميين، أينما عملوا، لا سيما لجهة الحصانة النقابية أو ضمانات التعاقد وصندوقي التعاضد والتقاعد".

وأكد الرياشي أن "عدم العمل على تطبيق هذا الإنجاز المتروك في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء، سوف يؤدي إلى تدهور الوضع المهني للإعلام أكثر فأكثر". علما أن انتخابات نقابة المحررين ستحصل في 6 كانون الأول 2018.

وكالة الأناضول

أردوغان: قيم الإسلام ضد التمييز بين الجنسين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الدين الإسلامي "لا يبرر أي تمييز ضد المرأة".

جاء ذلك خلال كلمته في القمة الدولية الثالثة للمرأة والعدل التي تقام في مدينة إسطنبول، حيث أكد أن الرجل والمرأة "متساويان في الإسلام". وأضاف أردوغان: "باعتبارنا ننتمي إلى الدين (الإسلامي)، الذي يرى أن كل إنسان باختلافاته سواء من حيث الجنس أو اللون هو مخلوق من الله، فمن غير الممكن أن نجد تمييزاً ضد المرأة (في الإسلام)". وأشاد الرئيس التركي بالمرأة باعتبارها "عنصرا لا غنى عنه في الأسرة والحياة العملية". وتابع: "الأسرة تتشكل بفضل الجهود المشتركة للمرأة والرجل، والتي تنطلق من الإسلام والثقافة التركية، ومن يعزلون المرأة عن الحياة العملية، والرجال عن المنزل، يضربون مفهوم الأسرة من بدايته". وفي السياق، شدد الرئيس على ضرورة استناد تركيا إلى تاريخها وثقافتها في جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، والمرأة، والطفل، وأيضا حقوق الحيوان.

وكالة فرنس برس

إصابة 14 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات قرب حدود غزة

أصيب أربعة عشر فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات يوم أمس ضمن "مسيرات العودة" قرب الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس. وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في بيان "أصيب 14 مواطناً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة ال35 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة"، لافتا إلى أن من بين المصابين "طفلا أصيب برصاصة في الصدر شرق مخيم البريج" في وسط قطاع غزة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

رئيس الفيفا أول تعليق رسمي من قطر على تصريح رئيس "فيفا" المفاجئ بشأن كأس العالم

قال الوزير القطري، في جلسة خاصة على هامش مؤتمر حوار البحر المتوسط في العاصمة الإيطالية روما مع الصحفيين، أن استضافة كأس العالم أسهمت في إحداث تغيير إيجابي لدولة قطر. وحول تصريح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم المقبل، قال الوزير إنه "على يقين أن قطر ستستضيف أفضل كأس عالم، لكن إذا كان هناك مجال للتعاون بين قطر والدول الأخرى، فإنه مرحب به دائما". وكان إنفانتينو قد ألمح إلى إقامة كأس العالم 2022 في عدة دول، في حال تمت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة المقررة إقامتها في قطر إلى 48 بدلا من 32. وقال إنفانتينو في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية "ربما تكون كرة القدم طريقة لبناء الجسور بين قطر ودول الجوار.