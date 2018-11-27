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Published by lebarmy4 on ثلاثاء, 11/27/2018 - 11:30
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- Theresa May warned not to rely on Labour MPs' Brexit votes as chief of staff sent on mission to woo them
- تيريزا ماي تتلقى تحذيراً بعدم الاعتماد على أصوات نواب حزب العمّال خلال التصويت على اتفاقية "بريكزيت" بعد إرسالها رئيس موظفيها في مهمة لمحاولة استمالتهم
- Theresa May told she should debate Tony Blair not Jeremy Corbyn to win MPs over to her Brexit vision
- تيريزا ماي نُصحت بضرورة التناقش مع طوني بلير وليس جيريمي كوربن لكسب تأييد النواب حول رؤيتها الخاصة بـ"بريكزيت"
- 'We feared it would not be possible': EU grimly satisfied as Brexit plan pays off
- خشينا ألا يكون الأمر ممكناً: الاتحاد الأوروبي راضٍ نسبياً بعد أن أثمرت خطة "بريكزيت"
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Date:
الثلاثاء, نوفمبر 27, 2018