"أوبك" تحذّر من تخمة نفطية في 2019 مع تباطؤ الطلب وتنامي المعروض

حذرت منظمة البلدان المصدّرة للنفط "أوبك"، من تخمة معروض نفطي في عام 2019 في ظل تباطؤ الاقتصاد العلمي وتنامي معروض المنتجين المنافسين بوتيرة أسرع من المتوقع، نظرا" إلى زيادة التوقعات بخفض الإنتاج خلال اجتماع المنظمة الشهر القادم في فيينا.

وفي ظل بواعث قلق لديها من تراجع الأسعار وزيادة الإمدادات، تتحدث "أوبك" مجدداً عن خفض الإنتاج بعد أشهر فحسب من زيادته. وسيؤدي تحول كهذا إلى تدهور في العلاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي حث "أوبك" على عدم خفض المعروض.

واظهر تقرير"اوبك" انه على قطاع النفط والغاز أن يؤمن أكثر من 10 تريليونات دولار من الاستثمارات على مدى الإثنين والعشرين عاما المقبلة من أجل تلبية النمو المتوقع في الطلب على الطاقة والمنتجات البترولية الصناعية.

وحسب الأرقام الواردة في تقرير توقعات مشهد النفط العالمي في أفق عام 2040، الصادر عن "أوبك" فإن الأعمال في كل جوانب ومراحل سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز ستحتاج إلى تمويل يبلغ نحو 10.5 ترليون دولار بين عامي 2017،2040، محسومة بأسعار دولار في عام 2016، لتحقيق سوق نفط "متوازنة ومستقرة".

الشرق الأوسط 15/11/2018

تراجعات النفط لم تؤثر على ارتفاع أسعار البنزين في روسيا

توقع البعض في روسيا أن يؤدي هبوط أسعار النفط في السوق العالمية إلى هبوط أسعار الوقود والمشتقات النفطية في السوق المحلية، بعد أن كان ارتفاع سعر البرميل عالمياً، خلال الأشهر الماضية، سببا رئيسياً في أزمة :ارتفاع أسعار البنزين" محلياً، إلا أن حكومة الروسية، التي واجهت تلك الأزمة باتفاق ملزم مع شركات الإنتاج النفطي، تحت التهديد بفرض "رسوم حماية" قالت أن الأسعار عالمياً لم تتدنّ بعد إلى مستويات تسمح بتراجع سعر البنزين محلياً، وأكدت استمرار العمل باتفاق تجميد الأسعار مع المنتجين الروس حتى مطلع العام المقبل، الأمر الذي يسقط الحاجة ل "رسوم الحماية" وأوضح نائب رئيس الحكومة الروسية إن تلك الرسوم كانت ستكلف المنتجين خسائر نحو300 مليار روبل روسي.

الشرق الأوسط 16/11/2018

جزيرة ألمانية تستضيف أكبر محطة لتوليد الطاقة الريحية

تستقطب جزيرة روغن الواقعية شمال ألمانيا أعداداً غفيرة من السياح صيفاً وشتاءً، السياحة لم تعد مصدر دخلها الرئيسي، فهي تحولت إلى محور جوهري لتوليد الطاقة المتجددة من الرياح، ولن تستفيد منها ألمانيا فحسب، إنما جميع دول أوروبا الشمالية. وسيوفر هذا المشروع كذلك وظائف جديدة تتلاءم مع التغيرات التجارية الجذرية التي ستشهدها الجزيرة قريباً. ويعود بناء هذه المحطة اللي مشروع مشترك تشرف عليه شركتا " إيون" الألمانية و"إيكوينور" النروجية التي كانت معروفة لغاية نهاية العام الماضي باسم "شتات أوبل" وقررت إدارتها الإلتفات الى عالم الأنشطة الإنتاجية الصديقة للبيئة وسوف تتحرك شركة "إيبيردرولا" في الأعوام المقبلة لتعزيز عدد المراوح البحرية الطاقوية المزروعة قبالة جزيرة روغن الألمانية بهدف رفع سقف الإنتاج الطاقة الريحية إلى 860 ميغاواط/ ساعة، مما يتطلب استثمار 205 مليار دولار تقريباً.

الشرق الأوسط 21/11/2018

موسكو تتمسك بمنظومة التجارة العالمية... وتنتقد الموقف الأميركي

حمل رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف الولايات المتحدة المسؤولية عن إخفاق قمة دول آسيا-المحيط الهادئ، في تبني بيان ختامي، وكذلك عن الحرب التجارية الدائرة حالياً، والتي تهدد منظومة التجارة العالمية، وأعرب عن قناعته بأنه "لا فائز في تلك الحرب". وانتقد الموقف الأميركي من الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية، مؤكداً تمسك بلاده بالمنظمة، مع الحفاظ على مبادئ عمل مؤسستها وترسيخ مبادئ التعددية في العلاقات التجارية، بعد تعديلها لتصبح أكثر عصرية. وأكد دعم عدد كبير من الدول، بينها الصين ودول أوروبية، لهذه الرية الروسية.

21/11/2018

ضبابية "بريكست" تعصف بمعنويات الشركات البريطانية

بينما تستعد بورصة لندن بقوة قبل الخروج المرتقب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أظهر مسح نشرت نتائجه امس من إحالة الضبابية بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت بورصة لندن، الإثنين، أنها ستنقل تداول سنداتها الحكومية "الأوروبية" من لندن إلى إيطاليا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار المقبل. وتأتي الخطوة البريطانية في محاولة لطمأنه المستثمرين إلى وجود استقرار نسبي لمركز لندن المالي عقب البريكست. وفي وقت سابق حذر صندوق النقد الدولي بريطانيا بقوة من خروج غبر منظم من الاتحاد الأوروبي.

الشرق الأوسط 22/11/2018

بروكسل تمهد الطريق لاتخاذ عقوبات ضد روما

رفضت المفوضية الأوروبية مجدداً، مشروع ميزانية 2019 الذي قدمه الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا، والخارج إلى حد كبير عن المعايير الأوروبية، ممهدة بذلك الطريق لفرض عقوبات مالية على روما. فيما قال مسؤول بارز بحركة "خمس نجوم" الإيطالية لن تغير خطط إنفاقها، حتى بعدما رفضت المفوضية رسمياً مشروع الموازنة. وقال المفوض المكلف شؤون المالية، بيير موسكوفيتشي، إن إطلاق العقوبات يحتاج لموافقة الدول الأعضاء: "ولكن باب الحوار يبقى مفتوحاً بالطبع مع الإيطاليين"، حسب كلامه. وتؤكد المفوضية إن إجراءات العقوبات ستتم، بناء على رفض إيطاليا خفض الدين العام في موازنتها خلال العامين القادمين ولم يكن القرار مفاجئاً: لأنه يأتي بعد رفض المفوضية مشروع ميزانية 2019 الشهر الماضي، في خطوة هي الأولى من نوعها للاتحاد الوروبي: لكن إيطاليا تمسكت بالميزانية بعد رفض بروكسل لها، ممهدة الطريق أمام الرأي النهائي في المفوضية.

الشرق الأوسط 26/11/2018

تراجع أسعار النفط يهبط بالتوقعات على المدى القصير والمتوسط

مع تراجع أسعار النفط لأقل من 60 دولاراً خلال آخر جلسات الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ عام، غيرت بعض الدول والكثير من المؤسسات المالية وتوقعاتها لأسعار النفط على المدى القصير والمتوسط. فبين متفائل ومتشائم، كل على حسب أسعار النفط المعتمدة في موازنة بلاده، تباعدت التوقعات بين الدول والمؤسسات المالية، وكان أكثر المتشائمين رئيس أنغولا جواو لورينسو، الذي قال يوم السبت، إنه من غير المحتمل أن تعود أسعار النفط إلى مستويات ما فوق ال100 دولار للبرميل.

فبعد أن بلغت الأسعار مستوى فوق 85 دولاراً، تراجعت مرة أخرى بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الأسعار المنخفضة تساعد في تعافي الاقتصاد العالمي. وأضاف لورينسو خلال مؤتمر صحافي في لشبونة في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أيام للبرتغال، أن الأسعار الحالية تجعل الأمور صعبة على منتجين رئيسين مثل أنغولا، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء بلومبورغ. يشار إلى أنغولا هي ثاني أكبر الدول الأفريقية إنتاجا للنفط وتعتمد على الصادرات النفطية في أكثر من 90 في المائة من عائدات صادراتها.

الشرق الأوسط 27/11/2018

إيطاليا تنحني للعاصفة في أزمة الموازنة

قفزت الأسهم الإيطالية بفعل مؤشرات متزايدة على تراجع من جانب الحكومة الإيطالية التي وضعتها خططها لعجز الميزانية على مسار يفضي صوب إجراءات عقابية من الاتحاد الأوروبي وأوضح مصدر الحكومي إن لائتلاف الحاكم يناقش تقليص هدف عجز كميزانية العام القادم لما يصل إلى اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 2.4 في المائة كما هو مسودة الميزانية وأفادت بان مسؤولاً بحزب الرابطة أحد الحزبين الشعبويين الذين يشكلان الحكومة الإيطالية قال إن الإدارة تدرس وضع هدف جديد لنسبة العجز أعلى من 2.1 المائة من إجمالي الناتج العام. واقترحت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء قانوني ضد إيطاليا ما قد يؤدي إلى فرض غرامات باهظة بسبب عدم الامتثال الخطير بشكل خاص لقواعد ميزانية منطقة اليورو