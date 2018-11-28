النهار/ روزانا بو منصف

اعتبرت أن البحث عن حل لأزمة تأليف الحكومة من حصة الرئاسة الأولى أو الثالثة يكرس نجاح "حزب الله" في إرباك الدولة.

الأخبار/ هيام القصيفي

تناولت موقع رئيس الجمهورية في معادلة الطائف والحفاظ عليه. وقالت: مفارقة أن يتحول رئيس الجمهورية ميشال عون حارساً لاتفاق الطائف ولعلها مفارقة لافتة، بالنسبة إلى شخصية عُرفت بمعارضتها للطائف ودخولها حروباً ضده، ومطالبات مستمرة أولاً بإسقاطه ومن ثم بتعديله. لكن الرئيس عون، الذي انتظم على مرّ السنوات الماضية في نظام الطائف، وأصبح رئيساً للجمهورية وأقسم يمين الحفاظ عليه، يتحوّل في مفاوضات تشكيل الحكومة إلى أحد المتمسكين به، ناهيك عن مواقف تصبّ في إطار تطبيقه نصاً لا عرفاً.

الأخبار/ رلى ابراهيم

تناولت انسحاب النائب نديم الجميل من اجتماع المكتب السياسي لحزب الكتائب يوم الاثنين الماضي، اعتراضاً على تحالف حزب الكتائب مع الحزب السوري القومي الاجتماعي في انتخابات نقابة الصيادلة. وقالت: بعض الكتائبيين وضعوا ما حصل في خانة الخطة القواتية لتحجيم فوز الكتائب، فيما حصرها مقربون من النائب نديم الجميل بالانقلاب على المبادئ والتحالف مع المتهم باغتيال والده.

الجمهورية/ مرلين وهبه

كشفت عن وجود معلومات تشير إلى أن التشكيلة الإنقاذية للحكومة المنتظرة ستبصر النور قبل الميلاد، لافتاً إلى أن التسوية تقضي بأن يعطي رئيس الجمهورية وزيراً مسيحياً آخر للرئيس الحريري فيصبح لديه وزيران مسيحيان، بالمقابل يعطي الحريري وزيراً سنياً آخر لعون فيصبح لديه وزيران سنيان، وأن الاسم الأوفر حظاً هو النائب قاسم هاشم.

الديار/ محمد بلوط

رأى أن حركة الوزير جبران باسيل لحلحلة عقدة تشكيل الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الإبقاء على فكرة المبادلة بين الرئيسين عون والحريري أي إعطاء رئيس الجمهورية حق اختيار وزير سني مقابل السماح لرئيس الحكومة المكلف بتسمية وزير مسيحي.

اللواء/ حسين زلغوط

تناول المراوحة السلبية بشأن تشكيل الحكومة والتي قد تمتد إلى مطلع العام المقبل، لافتاً إلى الرسالة الفرنسية التي تلقاها الرئيس ميشال عون من نظيره إيمانويل ماكرون والتي تضمنت دعوة فرنسية صريحة بضرورة الإسراع في تأليف الحكومة.