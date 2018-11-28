الوكالة الوطنية للإعلام

عون تابع شؤوناً سياسية وقضائية ودبلوماسية وتلقى تهنئة بالاستقلال من نظيره الفرنسي ماكرون: بإمكان لبنان الاعتماد على دعمنا بوجه التحديات

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "التزام فرنسا دعمها للبنان ونموذجه الفريد في وجه التحديات الكبيرة التي يواجهها، وتمسكها بوحدته واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه واستقراره".

ولفت الرئيس ماكرون في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناسبة عيد الاستقلال الـ75، إلى "أهمية اعتماد لبنان سياسة النأي بالنفس حيال الصراعات التي تحيط به كي يبقى بعيداً عن التنافس بين القوى الإقليمية وأن يباشر بالإصلاحات الضرورية كي ينهض باقتصاده".

وجاء في رسالة الرئيس الفرنسي: "يطيب لي فخامة الرئيس، أيها الصديق العزيز، أن أتقدم منكم بالتهاني الحارة معبراً لكم عن عمق مشاعر الصداقة والتضامن التي تكنها فرنسا والشعب الفرنسي للبنان، في الوقت الذي تحتفل فيه الجمهورية اللبنانية بالعيد الخامس والسبعين للاستقلال. إن لبنان وسط منطقة أدماها الحروب والإرهاب والتطرف الديني، يبقى أمينا لقيم التسامح والاعتدال والعيش معاً التي كانت في أساس تكوينه، ويشكل لهذه الغاية علامة رجاء للديموقراطية وللتعددية.

وكالة الأناضول

دي ميستورا يعتزم المشاركة في اجتماع أستانا بشأن سوريا الأربعاء والخميس

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، موافقته على المشاركة في الجولة المقبلة لمحادثات آستانا حول سوريا يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك.

وقال دي ميستورا، إنه تلقى دعوة من حكومة كازاخستان، نيابة عن الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وإيران وروسيا)، للمشاركة في الجولة الـ11 من محادثات أستانا حول سوريا.

وكالة فرنس برس

بوتين يحذّر أوكرانيا من أي عمل "متهور" بعد إعلانها قانون الطوارئ

حذرت روسيا أوكرانيا من القيام بأي عمل "متهوّر" بعد قرار كييف فرض قانون الطوارئ رداً على احتجاز حرس الحدود الروس ثلاث سفن أوكرانية وطلبت من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الضغط على أوكرانيا، حليفة الدول الغربية.

وهي المواجهة المفتوحة الأولى بين موسكو وكييف منذ ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014 واندلاع النزاع المسلح في أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا الذي أوقع منذ ذلك الحين أكثر من 10 آلاف قتيل. ورداً على ذلك صوّت البرلمان الأوكراني في وقت متأخّر الاثنين لفرض قانون الطوارئ في المناطق الأوكرانيّة الحدوديّة، بعد احتجاز روسيا ثلاث سفن أوكرانية قبالة القرم مع طواقمها البالغ عدد أفرادها حوالى عشرين بحارة.

وكالة أنباء شينخوا

الأمم المتحدة تحث روسيا وأوكرانيا على تفادي المزيد من المواجهات البحرية

حثت رئيسة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة روزماري ديكارلو روسيا وأوكرانيا على تفادي المزيد من المواجهات البحرية. وفي كلمة قصيرة أمام مجلس الأمن في أعقاب مواجهة يوم الأحد بين سفن من البلدين الجارين قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، حثت ديكارلو على "الامتناع عن أي تصعيد فعلي أو لفظي".وأوضحت أن هناك حاجة إلى "عدم تصعيد فوري" للتوترات في بحر آزوف والبحر الأسود، مشددة على أهمية "المحاولات الجادة" لإيجاد حل سلمي لسنوات من الصراع المحتدم بين روسيا وأوكرانيا.