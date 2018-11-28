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Published by lebarmy14 on أربعاء, 11/28/2018 - 10:25
Ar
- Mandelblit: Draft bill extension bound to fail, early elections looming
- ماندلبليت: مسودة القانون مصيرها الفشل والانتخابات المبكرة تلوح في الأفق
- Danon: Palestinian Authority battling for Hamas at UN, despite rivalry
- دانون: السلطة الفلسطينية تقاتل لأجل "حماس" في الأمم المتحدة بالرغم من الخصومة بين الحركتين
- Hamas nears reconciliation with PA, calls for elections
- حماس اقتربت من إجراء مصالحة مع السلطة الفلسطينية وتدعو إلى إجراء انتخابات
Press:
Date:
الأربعاء, نوفمبر 28, 2018