Published by lebarmy14 on أربعاء, 11/28/2018 - 10:25
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  • Mandelblit: Draft bill extension bound to fail, early elections looming
  • ماندلبليت: مسودة القانون مصيرها الفشل والانتخابات المبكرة تلوح في الأفق
  • Danon: Palestinian Authority battling for Hamas at UN, despite rivalry
  • دانون: السلطة الفلسطينية تقاتل لأجل "حماس" في الأمم المتحدة بالرغم من الخصومة بين الحركتين
  • Hamas nears reconciliation with PA, calls for elections
  • حماس اقتربت من إجراء مصالحة مع السلطة الفلسطينية وتدعو إلى إجراء انتخابات
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الأربعاء, نوفمبر 28, 2018