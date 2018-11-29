النهار/ إميل خوري

رأى أن الخروج الآن من أزمة تأليف الحكومة يكون باتفاق الرئيس عون والرئيس الحريري على تأليفها وترك اتخاذ موقف منها لمجلس النواب وليس لهذا الحزب أو تلك الطائفة.

النهار/ غسان حجار

تحت عنوان هل من خطة لفرض نظام بديل في لبنان؟

رأى بأننا أمام حالة متدهورة للنظام، وهذا الأمر يضعنا في مواجهة أمرين: الأول أن يكون النظام استنفد إمكانات التطور وقابلية العيش، إذ لم يجر تطويره وإصلاحه بما يلزم، والأمر الثاني أن يكون ناتجاً من إرادة تهدف إلى النيل من النظام والصيغة وضربها من ضمن خطة مدروسة طويلة الأمد.

الجمهورية/ جوني منير

وصف الأشهر القليلة المقبلة بأنها أشهر خطرة في الشرق الأوسط، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حسم أمره وقرر إعلان خطته للتسوية النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ولفت إلى أن واشنطن لا تمانع في حصول عملية أمنية إسرائيلية مدروسة ضد "حزب الله" في لبنان، واصفاً المرحلة المقبلة بأنها خطرة ولبنان ليس بعيداً منها.

المستقبل/ وسام سعادة

رأى أن تشكيل الحكومة، من بعد طول العرقلة، أسهل اليوم، في إعادة إنتاج معايير لإدارة اللعبة المؤسساتية والاختلاف السياسي، بالحد الأدنى، في لبنان.

اللواء/ د. عامر مشموشي

كتب عن الأزمة الحكومية والمخاوف من انفلات الشارع معتبراً أن إصرار الوزير جبران باسيل على أن يكون رئيس الجمهورية ميشال عون خارج الأزمة معناه أن رئيس الجمهورية ليس في وارد القبول بأي تسوية تحل العقدة الحكومية على حساب حصة رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن باسيل يصر بأن تتم التسوية بين الرئيس المكلف وبين حزب الله.