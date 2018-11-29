The Washington Post

عدد من المهاجرين على متن قوافل العربات قرروا العودة إلى ديارهم بعد انتظار دام أشهراً في المكسيك

يواجه المهاجرون الذين أمضوا شهرين مضنيين من السفر سيراً وعلى متن القوافل في أرجاء أميركا الوسطى وصولاً إلى ‏الحدود المكسيكية – الأميركية أزمة كبيرة بعدما أدركوا أن انتظارهم قد يدوم لأشهر عديدة قبل أن تنتهي إجراءات اللجوء إلى ‏الولايات المتحدة. ‏

وقد عمد العديد من هؤلاء منذ الآن إلى اتخاذ القرار بالعودة إلى بلدانهم رغم كل ما يعانونه هناك. وتقول مسؤولة في منظمة ‏‏حقوقية تعنى بشؤون المهاجرين في الولايات المتحدة إن عدداً من المهاجرين يعاني من المرض وقد فوجئوا ببطء الإجراءات ‏‏الحدودية، كما أشارت إلى أنه ما زال هناك رغم كل الظروف المعاكسة حوالى 6 آلاف مهاجر على الحدود. ‏

في الوقت نفسه، عرضت الحكومة المكسيكية تراخيص عمل مؤقتة للراغبين في البقاء في المكسيك والعمل على الأراضي ‏المكسيكية وقد استفاد من هذا العرض حتى الآن حوالى 700 مهاجر من أميركا الوسطى بانتظار انتهاء معاملات اللجوء ‏الخاصة بهم. ‏

The Guardian

التوقعات الاقتصادية تسدد ضربة لاتفاقية تيريزا ماي الخاصة بـ"بريكزيت"

واجهت حملة تيريزا ماي للترويج لاتفاقية "بريكزيت" أمام المشككين وفي بلد منقسم المزيد من العقبات حين خلصت مجموعة من التوقعات الاقتصادية الرسمية إلى أنه سيكون في مصلحة المملكة المتحدة البقاء في الاتحاد الأوروبي وليس الخروج منه.

وأعلن مصرف إنكلترا الأربعاء أن الناتج الإجمالي المحلي سيكون أعلى بـ1% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة لو أن المملكة ‏المتحدة اختارت البقاء في الاتحاد خلال الاستفتاء الشهير، كما استنتج أحد المحللين الاقتصاديين في وايتهول أن عدم التوصّل إلى ‏اتفاق حول "بريكزيت" يمكن أن يؤدي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 8% مع تراجع أسعار المنازل 30% وارتفاع معدلات ‏الفائدة لمواجهة التضخم الذي سينجم عن كل هذه العوامل. ‏

روسيا اليوم

مصر تعلن إنشاء الميناء الأول من نوعه في البلاد

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الحكومة بإنشاء ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان، يسمى "الميناء الجاف والمركز اللوجستي".

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة النقل المصرية لتفعيل أنشطة الموانئ الجافة، لتخفيف حركة نقل البضائع برياً وعن طريق السكك الحديدية، وتوفير خدمات التخليص الجمركي بالمناطق الصناعية الكبرى، ضمن خطة الدولة 2030 لتوفير كافة التيسيرات لحركة تداول البضائع والحاويات.

وستنشئ مصر الميناء الجاف على مساحة 100 فدان، وسيعقب ذلك طرح لإنشاء مركز لوجيستي على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف، وستبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 100 مليون دولار للميناء.

روسيا اليوم

الصراع على طريق القطب الشمالي يحتدم

"تنافس اللاعبين الدوليين في المنطقة القطبية يحتدم"، عنوان مقال "أوراسيا إكسبرت"، حول الطمع الدولي بطريق القطب الشمالي بالتواتر مع ذوبان الجليد هناك، وتسخير روسيا إمكاناتها لفتحه.

وجاء في المقال: في السنوات الأخيرة، وبسبب ذوبان الجليد في القطب الشمالي، يجتذب طريق بحر الشمال اهتماماً متزايداً، وهو طريق يسمح بنقل البضائع بين أوروبا وآسيا، بشكل أسرع من طريق قناة السويس. الصين ودول شمال أوروبا، تتطلّع إلى هذا الطريق باهتمام كبير. أما الولايات المتحدة فغير راضية عن هذا الوضع، وتصر على أن طريق بحر الشمال يجب فتحه كممر نقل دولي، على الرغم من اعتراضات خبراء القانون البحري الدولي.

وفي الصدد، التقت "أوراسيا إكسبرت" منسّق برنامج جنوب غرب آسيا في مركز أبحاث معهد Schiller، ورئيس فرع المعهد في السويد (2008-2018)، حسين عسكري، فقال:

تستثمر روسيا أموالاً طائلة في هذا المشروع، وتقوم بتثبيت أنظمة ملاحة جديدة، ومحطات إنقاذ وخدمات على طول الطريق، وتستثمر في كاسحات الجليد النووية لجعل الطريق قابلاً للملاحة على مدار السنة.

العامل الرئيس في تطوير هذا المسار في المستقبل، هو مصلحة الصين في استخدامه، على الرغم من أنها بنت سكة حديد تربطها بأوروبا.