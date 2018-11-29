وكالة الأناضول

مفوضة أوروبية: تركيا أضحت رائدة عالمياً بمجال الطيران

اعتبرت المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون النقل، فيوليتا بولك، الأربعاء، أن تركيا أضحت "رائدة عالمياً" في مجال الطيران.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها بولك لصحفيين أتراك، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضافت المفوضة الأوروبية أن "إسطنبول أصبحت مركزاً إقليمياً في مجال الطيران، مع مطارها الجديد الرائع (مطار اسطنبول) الذي أنجزه الأتراك في وقت قياسي"، وجرى افتتاحه مؤخراً من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأردفت المفوضة الأوروبية مخاطبة الأتراك: "يمكنكم أن تفخروا ببلدكم الذي أضحى رائداً عالمياً في قطاع الطيران".

ولفتت إلى أن تركيا تدرك أهمية موقعها الجيو استراتيجي والإقليمي، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يبدي أهمية لتعاون بناء ومثمر مع تركيا.

وكالة أنباء رويترز

الرئاسة التركية: أردوغان وترامب ناقشا هاتفياً التوتر بين روسيا وأوكرانيا

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان ناقش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي يوم الأربعاء التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

واحتجزت روسيا ثلاث سفن أوكرانية قبالة ساحل القرم يوم الأحد بعدما فتحت النار عليها وأصابت عدداً من البحارة الذين كانوا على متنها، مما أثار احتمال اندلاع أزمة جديدة بين البلدين.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني يلتقي ملك إسبانيا لتوطيد الصداقة وتعزيز التعاون

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ هنا يوم الثلاثاء ملك أسبانيا فيليب السادس لتوطيد الصداقة وتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال الرئيس شي جين بينغ إن زيارة الدولة هذه هي الأولى من نوعها إلى أوروبا منذ إعادة انتخابه رئيساً للصين في مارس الماضي وأيضاً المحطة الأولى من جولته في أوروبا وأميركا اللاتينية، معرباً عن أمله في أن تعمل هذه الزيارة على توطيد الصداقة والارتقاء بمستوى التعاون وضمان الاستقرار طويل الأجل للعلاقات الثنائية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الانتهاء من تسليم مقاتلات "سو-35" إلى الصين

أفادت وكالات روسية بأنه تم الانتهاء من إرسال مقاتلات "سو-35" إلى الصين بموجب العقد الذي وقع في عام 2015. وبحسب التقارير، فإن التنفيذ الكامل للعقد سيتم في عام 2020، ولا يقتصر العقد فقط على إرسال الطائرات.

ولم تعلق "روس بورون إكسبورت" على هذه الأنباء.

ويجدر بالذكر أن الصين أصبحت أول مشتر أجنبي للمقاتلات "سو-35".