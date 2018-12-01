TL

أنظار العالم متجهة الى بوينس آيريس وقمة العشرين إهتزت مرتين الأولى هزة أرضية على بعد عشرين ميلا من عاصمة الارجنتين شعر بها قادة القمة والثانية هزة الرئيس الاميركي بإلغاء إجتماعه مع نظيره الروسي.

ويشارك في القمة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الذي التقى عددا من قادة الدول العشرين.

المنار

ابحث عن فلسطين في كل شيء، في النبض وفي الزيت المتقد، هي الحلم الذي لا يمحى ، ومنها يصنع العنفوان، كما بها يكسر العدوان ، لا قلق عليها، فلسطين لا تشيخ، بعدما شربت إكسير النضال، وتناولت من خبز الصبر، بين الحصار والحصار، وتحت النار، ثم قالت كلمتها، ولن تمشي، هي باقية على اعتاب الانتصار مع دم غزة، وبعيون الاقصى فوق روابي الضفة، ومع زنود المقاومة في لبنان وسوريا والعراق وايران، تاكيدا على هوية رقمها التسلسلي 1948، وتاريخ ميلاد من كل الايام، مثل الضوء يتجدد ويتمدد .

nbn

مع استمرار تعثر ولادة الحكومة وتفاقم الخلاف بين نواب السنة المستقلين والرئيس المكلف سعد الحريري، وبانتظار ان يستأنف وزير الخارجية جبران باسيل الذي يعود مساء حراكه لاشتراح مخرج للحل، عاد ملف سلسلة الرتب والرواتب الى الواجهة مع دعوات الهيئات الاقتصادية الى تجميدها واعادة النظر بها، الامر الذي رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري.

mtv

لا حكومة قريباً وهناك قطبة مخفية في مكان ما تمنع تشكيل الحكومة، هذا ما قاله للmtv قيادي لبناني بارز رفض الكشف عن أسمه، قراءة القيادي اللبناني تتلاقى مع ما قالته مصادر في حزب الله لوكالة الانباء المركزية، والتي اعتبرت ان عملية التشكيل ليست في مرحلة مكانك راوح فحسب بل انها ترجع الى الوراء.

NTV

قضية كارلوس غصن تأخذ أبعاد جديدة يوماً بعد يوم، فالقضاء الياباني مدد مدة توقيف غصن إلى العاشر من الشهر المقبل، واليوم أعلن غصن في رسالة إلى قناة الmtv من داخل سجنه أنه بريء وإن الاتهامات ضده واهية، كما أكد أن هناك افتراءات وتسريبات ما يتعارض مع سرية التحقيق، فهل تتكشف قضية غصن عن مفاجآت يتوقيع ياباني؟

المستقبل

لا يوجد على جدول اعمال الايام المقبلة ما يوحي بحصول مستجدات من شأنها تغيير المشهد الحكومي.

فالازمة تراوح مكانها والجهات المسؤولة عن استمرارها تواصل الدوران في حلقات التصعيد الكلامي والمواقف المتصلبة.

OTV

عن مسار تشكيل الحكومة، لا جديد اليوم سوى اللقاء الذي يجمع في هذه الأثناء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالوزير جبران باسيل في بيت الوسط، علما أن مصادر التيار الوطني الحر كانت أبدت نهاراً عبر ال"او تي في" تمسكها بالإيجابية، المقرونة بنفي ما يتداوله بعض وسائل الإعلام عن سقوط الاقتراحات التي قدمها باسيل للخروج من الأزمة، تزامنا مع دحض مطلق لما يروجه البعض عن أن اللقاء الاخير بين رئيس تكتل لبنان القوي والأمين العام لحزب الله كان سيئا، لأن الحقيقة أنه كان ايجابيا ووديا، كالمعتاد.

LBC

الأسبوع المقبل، نكون قد دخلنا في الشهر الأخير من السنة حيث يتراجع منسوب الحركة السياسية، المتراجع أصلاً، وعليه يخشى أن تمر السنة من دون ولادة الحكومة في ظل تمسك كل طرف بموقفه من دون التراجع عن هذا الموقف قيد أنملة.

الميادين

لفت الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى أن "الممارسات الخاطئة والعقوبات أحادية الجانب والمنافسة غير النزيهة تنعكس سلباً على العلاقات الدولية"، مشيراً إلى أنه "يتوجب على دول بريكس العمل لصالح إنشاء منظومة عادلة وكاملة للعلاقات الدولية".

الجزيرة

أكدت ​وزارة الخارجية البريطانية​ أن "شاباً يحمل جنسية ​المملكة المتحدة​ اعتقل قبل أكثر من أسبوع في مدينة الاسكندرية المصرية، مع ورود أنباء عن توجيه تهمة ​التجسس​ إليه"، مشيرةً إلى ان "​الحكومة البريطانية​ تسعى إلى الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحادث من السلطات المصرية، وطلبت السماح بتقديم المساعدة القنصلية للمعتقل".

العربية

لفتت رئيس ​الحكومة البريطانية​ ​تيريزا ماي​ إلى "أنني سألتقي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسأكون صارمة في آرائي تجاه قضية الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ وسأبلغه بأن التحقيق ينبغي أن يكون نزيهاً وشفافاً وينبغي محاسبة المسؤولين"، مشيرةً إلى "أنني سأبلع ولي العهد السعودي أن الوقت حان للتوصل لتسوية سياسية في ​اليمن".