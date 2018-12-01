لبنان الحر

أكد رئيس ​رابطة التعليم الأساسي​ ​نزيه جباوي​ أن "المساس بسلسلة الرتب والرواتب​ سيرتب عواقب وخيمة و​هيئة التنسيق النقابية​ لن تسكت عن الحقوق المكتسبة التي كلفتها سنوات من النضال لتحقيقها وما اخذناه هو جزء من حقنا".

صوت لبنان

استقبل سفير دولة ​فلسطين​ في ​لبنان​ ​اشرف دبور​، سفيرة كندا في لبنان إيمانويل لامورو يرافقها المستشار أول مانون بوسكلير، والمستشار السياسي كاترين بورغس. ووضع دبور لامورو بصورة الاوضاع المعيشية والحياتية الصعبة للاجئين الفلسطينيين في لبنان .

radio orient

أكد رئيس ​الهيئات الاقتصادية​ ​محمد شقير​ أن "تقرير تطور مبيعات التجزئة الذي تصدره غرفة بيروت وجبل ​لبنان​ وجمعية تراخيص الامتياز "فرانشايز" أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة في لبنان في النصف الأول من العام 2018 بنسبة 9،5 في المئة، وتشير الأرقام الاولية إلى أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع في النصف الثاني من هذا العام مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية في البلاد".

اذاعة النور

أشار رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ خلال حفل استقبال في قاعة الوحدة الوطنية في مقر المجلس تحت عنوان لقاء تعارف وذلك لتمتين أواصر المحبة وبناء افضل العلاقات بين اللبنانيين إلى ان "المجلس يحتضن كل اللبنانين على المحبة والوئام ويرحب بالجميع أخوة وأهل وأحبة في مناسبتين كريمتين تجمعان كل اللبنانيين على الخير والمحبة وتدعوهما الى العمل المخلص والجاد لخدمة الوطن و​الانسان​ فيجتمعوا على البر ويتعاونوا على الخير ويعملوا لمصلحة الوطن وشعبه".

صوت المدى

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب أغوب ترزيان، خلال مؤتمر صحفي، أن "إدارة مشروع "​الإيدن باي​" كانت قد تلقت إنذاراً لإزالة بعض العوائق على الطريق أمامها"، مشيراً إلى أنه "سيتم التأكد من إزالة المخالفات الموجودة ولن نستكين إلا عندما نرى الجرافات تزيل جميع التعديات عن الأملاك العامة بما فيها التعديات ضمن نطاق ​بلدية بيروت​".