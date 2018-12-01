إنطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين أمس في بوينس ايرس، وسط اجواء توتر شديد اعتبرت الاسوأ في تاريخ قمم هذه المجموعة وقبيل انعقاد القمة التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي، كما القى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ولي العهد السعودي ونقل مستشارون للرئيس الفرنسي أن الاخير طالب المسؤول السعودي بإشراك خبراء دوليين في التحقيق الجاري بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

أعلن البيت الأبيض أن الامير محمد بن سلمان "تبادل المزاح" مع دونالد ترامب على هامش القمة، وكان ترامب قد فاجأ الجميع عندما الغى لقاء كان مقرراً مع الرئيس الروسي. وستكون الازمة الاوكرانية مناسبة لاختبار مدى تضامن الاوروبيين خلال قمة بوينس ايرس.

"الجمهورية" اعلن سلاح الجو الالماني، ان عطلاً في نظام الاتصالات أرغم طائرة "الايرباص" التي كانت تقل المستشارة انغيلا ميركل الى قمة مجموعة العشرين، على الهبوط بشكل اضطراري أمس الأول.

"الجمهورية" وجهت الصين أمس انتقادات حادة للولايات المتحدة على خلفية عبور مدمرة اميركية قبالة جزر متنازع عليها.

"الجمهورية" أعلنت الأمم المتحدة أن 23 مدنياً على الأقل معظمهم من النساء والأطفال قتلوا الثلاثاء الماضي في قصف للجيش الاميركي.

"الشرق الأوسط" داهمت الشرطة الالمانية أمس سجناً للنساء بمدينة كمنيتس شرق المانيا بعد ورود اشارة اليها بوجود خطط لشن هجمات ارهابية محتملة على اسواق اعياد الميلاد.

"المستقبل" استخدمت الشركة في بلجيكا مدافع المياه والغاز المسيل للدموع في وسط العاصمة بروكسل أمس، لتفريق محتجين استلهمو تحركهم من حركة "الشرات الصفر".