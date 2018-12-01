افادت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) نقلاً عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لاهداف معادية فوق منطقة الكسوة في ريف دمشق "واسقطتها" من دون أن توضح طبيعة هذه الاهداف. وأشارت "سانا" إلى أن العدوان لم يستطع رغم كثافة تحقيق أي هدف من أهدافه وتم التعامل مع كل الأهداف المعادية واسقاطها.

أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان أن اياً من طائراته او اهدافه الجوية لم تصب من دون يعلق بالنفي أو الايجاب على استهدافه مواقع في سوريا.

أوردت وسائل إعلام رسمية عن مقتل العشرات من تنظيم "داعش" في شرق سوريا، ونسبت "سانا" إلى مصادر محلية القول أن ضربات جوية جديدة في الشفعه أمس أسفرت عن مقتل 30 شخصاً ليصل إجمالي عدد القتلى هذا الأسبوع في ضربات على معقل داعش إلى نحو 45.

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إلى ضرورة معاقبة الارهابيين الذين استخدموا السلاح الكيماوي غرب مدينة حلب.

اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة هي دليل آخر على دعم اسرائيل للمجموعات الارهابية.

اعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة أمس انها القت القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" عمل مساعداً لزعيم التنظيم ابو بكر البغدادي.

"الشرق الأوسط" اتسهدف قصف جوي تبنة القيادة العسكرية الأميركية في افريقيا ثلاث سيارات في صحراء العويانت جنوب ليبيا، اسفر عن مقتل 11 شخصاً.

"الشرق الأوسط" اعتبرت الولايات المتحدة أن "مسار استانة" الذي ترعاه روسيا وإيران وتركيا في سوريا لم يؤد سوى إلى "طريق مسدود" فيام يتعلق بصياغة دستور سوري جديد.

"الشرق الأوسط" قال الجيش اليمني أن 20 قيادياً ميدانياً من المليشيات الحوثية سقطوا في قبضة خلال اليومين الماضيين.