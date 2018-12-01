النهار/ دون توقيع

عرض لموقف النائب جهاد الصمد وما كشفه عن حقيقة العلاقات بين قيادة حزب الله وبعبدا وقيادة التيار الوطني الحر، معتبراً أن ترصل العلاقات بينهما هي أحد أبرز العوامل المحلية التي تؤخر الولادة الحكومية المنتظرة.

النهار/ مجد بو مجاهر

كتب عن هواجس العسكريين المتقاعدين حول ما يروج عن ضرورة اعتماد اجراءات تعسفية للحد من الإنفاق في الدولة. ونقل عن العميد الركن المتقاعد جورج نادر قوله: نستطيع الوقوف في وجه الطبقة الحاكمة فنحن نشكل أكثر من 36 ألفاً، ويمكننا أن نغير الكثير على الأرض، مضيفاً أنه إذا شكلت حكومة جديدة وبحث في خفض رواتبنا أو إلغاء التدبير الرقم 3 أو بأي تدبير فإن التصعيد يعلن في حينه.

الجمهورية/ جورج شاهين

نقل عن تقارير دبلوماسية إشارتها الى نية رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ضرب الجبهتين السورية واللبنانية وأن الخيارين مطروحين عليه، لكنه سارع الى إقفال بوابة غزة.