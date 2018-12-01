روسيا اليوم

انطلاق أعمال الجلسة العامة لقمة العشرين في بوينس آيرس

انطلقت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أعمال قمة مجموعة العشرين، أكبر منتدى دولي يسعى لمعالجة مشاكل الاقتصاد العالمي. وفي مستهل الجلسة العامة للقمة، بعد التقاط زعماء المجموعة صورة جماعية في مقر انعقادها، شدد رئيس الدولة المستضيفة الأرجنتين، ماوريسيو ماكري، على أهمية المنتدى بالنسبة لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها دول العالم وتسوية الخلافات بينها. وأشار ماكري إلى أن أهمية مجموعة العشرين زادت بشكل ملحوظ منذ عقدها أول قمة قبل عشر سنوات في الولايات المتحدة، بسبب ظهور تحديات جديدة وإحراز إنجازات معتبرة في المجالات المختلفة، مؤكداً ضرورة البحث عن حلول وسط من أجل ضمان السلام المستدام في العالم.

روسيا اليوم

مصدر عسكري يكشف لـRT سر اختيار مصر مقاتلات "ميغ-29" الروسية

تحدثت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" مع إيليا تاراسينكو رئيس شركة "ميغ" الروسية، المتخصصة في صناعة مقاتلات "ميغ" الشهيرة، وطرحت سؤالاً حول تصدير مقاتلات "ميغ-35" إلى مصر. أكد تاراسينكو أن العميل الأول الذي حصل على أحدث طراز من مقاتلات "ميغ-35"، هي وزارة الدفاع الروسية، بالإضافة إلى ذلك يتجلى الاهتمام بالمقاتلة من قبل العديد من البلدان. ورفض تاراسينكو الحديث بشكل مباشر عن امتلاك أو إمداد مصر بمثل هذه المقاتلات قائلا:"هناك اهتمام من دول أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، ونحن بالطبع، نشجع بنشاط توريد "ميغ-35" لشركائنا في هذه البلدان."، رداً على سؤال حول حقيقة إبرام مفاوضات مع مصر، وبيرو، وبنغلاديش، والعراق، وكازاخستان لاقتناء هذه المقاتلة.