الوكالة الوطنية للإعلام

لجنة الصداقة البرلمانية الكندية اللبنانية احتفلت بعيد استقلال لبنان

أقامت لجنة الصداقة البرلمانية الكندية - اللبنانية ممثلة برئيسها النائب الفدرالي اللبناني الأصل فيصل الخوري، احتفالاً رسمياً لمناسبة عيد استقلال لبنان الـ 75 في البرلمان الكندي في اوتاوا حضره إلى جانب الخوري، وزير التكنولوجيا غريس برايسن، إعلاميون، رؤساء جمعيات وحشد من أبناء الجالية اللبنانية وكنديون. بداية النشيدين اللبناني والكندي، ثم عرض فيلم عن تاريخ لبنان وتراثه، بعدها كلمة للوزير برايسن ركز فيها على عطاءات اللبنانيين في مختلف القطاعات الاقتصادية، التجارية، والثقافية... ودورهم في بناء دولة كندا الجديدة القائم على الوحدة ضمن التنوع، معتبراً أن "هذا التنوع وبخاصة في الآراء، إنما هو مصدر قوة وليس بضعف إطلاقاً.

وكالة الأناضول

ترامب: مؤشرات إيجابية بشأن علاقاتنا التجارية مع الصين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بوجود "مؤشرات إيجابية" بشأن العلاقات التجارية بين بلاده والصين. جاء ذلك في حديث للصحفيين قبيل لقاء مرتقب يجمعه بنظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، التي انطلقت أمس وتختتم اليوم. وقال ترامب، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية: "إذا تمكنّا من التوصل إلى اتفاق فسيكون ذلك جيداً، أعتقد أنهم (الصينيون) يرغبون بذلك، ونحن نرغب بذلك أيضاً".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

شركة طائرات ومليار دولار ثمرة التعاون السعودي الأوكراني

برزت ملامح التعاون السعودي الأوكراني في عدة مجالات منها الزراعي، والصناعي، عقب علاقة عمرها 28 عاماً. من هنا يقول الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم السليم، إن العلاقات السعودية الأوكرانية ذات 28عاماً، نتج عنها تعاوناً مثمراً بين البلدين في 17 قطاعاً مشتركاً تقريباً، أبرزها القطاع الزراعي، والصناعي.