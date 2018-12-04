الجزيرة - السعودية

العقيد المالكي: جهود التحالف ليست عسكرية فحسب بل على مستويات سياسية وإغاثية وفي الحرب على الإرهاب

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" العقيد الطيار الركن تركي المالكي، أن جهود التحالف لا تقتصر على العمل العسكري فحسب، بل يعمل جاهداً على مستويات عديدة، سياسية، واقتصادية، وإنسانية، وإغاثية، وبفعالية كبيرة على مستوى الحرب على الإرهاب، لا سيما ضد تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، مشيراً في هذا الصدد إلى جملة من الإحصائيات، من بينها عدد التصاريح التي أصدرتها قيادة القوات المشتركة للتحالف من تاريخ 26 آذار 2015 حتى 3 كانون الأول 2018 والبالغة 35.358 تصريحاً.

الاتحاد - الإمارات

ترامب يتوقع التعاون مع روسيا والصين لوضع حد لـ"سباق التسلح"

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء محادثات مستقبلية مع الرئيسين الصيني والروسي، بهدف وقف ما وصفه بـ"سباق تسلح كبير وخارج عن السيطرة". وكتب ترامب في تغريدة صباحية "الولايات المتحدة أنفقت 716 مليار دولار هذا العام. هذا جنون!"، مضيفاً "أنا متأكد أنه في وقت ما في المستقبل، الرئيس شي (جينبينغ) وأنا إضافة إلى الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين، سنبدأ التحدث عن وقف جدي لما أصبح سباق تسلح كبيراً وخارجاً عن السيطرة".

البيان - الإمارات

مدير المخابرات البريطانية يوجه تحذيراً شديداً لروسيا

حذر أليكس يانجر مدير جهاز المخابرات البريطانية (إم.آي 6) الكرملين الاثنين، مطالباً إياه بعدم الاستهانة بالغرب بعد الاعتداء بغاز أعصاب على جاسوس مزدوج متقاعد في إنجلترا، والذي أثار المخاوف من الأنشطة الروسية السرية بالخارج. وفي ثاني كلمة مهمة له منذ تعيينه في منصبه عام 2014، قال يانجر إن روسيا تتخذ موقف "المواجهة الدائمة" مع الغرب، مؤكداً قدرة بلاده على ردع روسيا. وتابع لطلبة بجامعة سانت أندروز في اسكتلندا "استخدمت روسيا سلاحاً كيماوياً عسكرياً على الأراضي البريطانية".

الشروق - تونس

الشاهد يستقبل وفداً صينيّاً من رجال الأعمال يتقدّمهم رئيس المنظمة الدولية للدبلوماسية العمومية

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بقصر الحكومة بالقصبة رئيس مجلس التعاون التونسي الصيني برفقة وفد من رجال الأعمال، يتقدّمهم رئيس المنظمة الدولية للدبلوماسية العمومية Ma Zhenxuan. وفي تصريح أدلى به، أكّد رئيس صندوق التضامن الصيني Chu Fe، أنّ اللّقاء بحث سبل توسيع مجالات التعاون، وأكّد على بناء شراكة متميّزة تقوم على تعزيز الإستثمار وتبادل الخبرات، وعلى تشجيع السياح الصينيين للإقبال على الوجهة التونسيّة، وأيضاً على تحفيز الطلبة الصينيين للوفود إلى بلادنا من أجل توطيد العلاقات الثنائية، بما يفتح مجالاً أوسع لتكثيف الحركة الاقتصادية والتجارية والتبادل الثقافي.