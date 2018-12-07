الشرق 3 /12 /2018

تجميد رياضة الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020

قررت اللجنة الأولمبية الدولية تجميد إدراج رياضة الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المقررة عام 2020 في طوكيو، كاشفة أنها فتحت تحقيقاً بشأن الاتحاد الدولي للعبة. وقالت اللجنة الأولمبية في بيان عقب محادثات في العاصمة اليابانية، إن مجلسها التنفيذي "جمّد التخطيط لبطولة الملاكمة الأولمبية في طوكيو 2020.

الشرق 4 /12 /2018

كرة قدم/ بطولة كأس العالم للاندية فرصة لـ"سانتياغو سولاري" لارتداء ثوب البطولة

يحمل الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد، آمالاً كبيرة عندما يدخل فريقه في وقت لاحق من هذا الشهر، منافسات بطولة كاس العالم الأندية، بتحقيق لقبه الأول مع النادي الملكي. فالمدرب صاحب الـ42 عاماً، وجد نفسه بين عشية وضحاها، مدرباً للفريق الملكي عقب إقالة الإسباني جولين لوبيتيجي من منصبه، مع نهاية تشرين أول الماضي. وتولى المدرب الأرجنتيني الشاب، المسؤولية في البداية بشكل مؤقت، قبل أن يتم تعينه بشكل رسمي، وبعقد ممتد حتى صيف عام 2021.

المستقبل 5 /12 /2018

مورينيو ينتقد لاعبيه: قدّموا مستوى أفضل

وجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سهام الانتقاد إلى عدد من لاعبيه في مانشستر يونايتد، داعياً إياهم إلى تقديم مستوى أفضل، وذلك عشية المباراة المرتقبة ضد الغريم اللندني الأرسنال في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

لا دوافع عنصرية لقشرة الموز التي رميت على أوباميانغ

اعتبرت الشرطة أنه لم تكن هناك دوافع عنصرية خلف قشرة الموز التي رميت في اتجاه المهاجم الغابوني لأرسنال بيار إيميريك أوباميانغ، خلال مباراة دربي شمال لندن ضد توتنهام الأحد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك حسبما كشف المتهم نفسه الثلاثاء.

إيكاردي الأفضل في إيطاليا عام 2018

اختير الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم وقائد فريق الانتر، أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم لعام 2018، خلال حفل أقيم في مدينة ميلانو.

أسبيكويلتا يمدّد عقده مع تشلسي

وقّع الظهير الدولي الإسباني سيزار اسبيكويلتا عقداً جديداً يبقيه مع نادي تشلسي الإنكليزي حتى 2022، وذلك حسبما اللاعب وإدارة النادي.

الشرق 6 /12 /2018

ميسي ورونالدو يجتمعان في ملعب سانتياغو برنابيو قريباً

قالت صحيفة "آس" الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومنافسه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيلتقيان في ملعب "سانتياغو برنابيو" قريباً. وأكدت الصحيفة المقّربة من نادي ريال مدريد أن مباراة النهائي كوبا ليبرتادوريس، ستكون مناسبة لرؤية الأسطورتين في إسبانيا مجدداً، بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن نادي الملكي وانتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي. وقالت "آس" إن ميسي أكد حضوره للمباراة المنتظرة يوم 9 كانون الأول القادم، فيما جدد الاتحاد الإسباني الدعوة الموجهة لكريستيانو رونالدو، الذي لم يعط موافقته على الحضور حتى الآن. وتحوم الشكوك حول موافقة رونالدو على الحضور إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، بسبب العلاقة السيئة بين ريال مدريد واللاعب البرتغالي، إثر رحيله الصيف الماضي إلى يوفنتوس.