النهار/ عباس الصباغ

قال إن إسرائيل تبحث عن ذرائع للتصويب أكثر على لبنان وكذلك تحريض الخارج عليه بحجج واهية منها الادعاء بوجود صواريخ قرب المطار، واليوم تتحدث عن أنفاق ومخازن أسلحة في بيوت المدنيين. وسأل هل سيكون تعديل القرار 1701 أحد نتائج عملية الأنفاق؟

البناء/ ناصر قنديل

استغرب أن تقرّر حكومة كيان الاحتلال ورئيسها المأزومان من تطورات المواجهة في غير صالحهما على جبهتي سوريا وغزة الاستدارة نحو لبنان، حيث الجبهة التي يجمع قادة الاحتلال ومن بينهم بنيامين نتنياهو على اعتبارها الأخطر. وقال: يجمع المحللون في كيان الاحتلال وهم يواكبون حملة نتنياهو نحو أنفاق الشمال على أربعة أشياء، الأولى أن نتنياهو في النفق السياسي والقضائي، والثانية أن "إسرائيل" كلها في نفق العجز عن حرب مع جبهة لبنان، والثالثة أن حملة الأنفاق تكتيكية لإعادة تحريك التفاوض. أما الرابعة وهي الأهم، فتستند إلى يقين قادة الكيان بأن التفاوض الذي يبدأ حول الأمن عبر الحدود سينفتح على قضايا ترسيم الحدود البرية والبحري.

الجمهورية/ نبيل هيثم

نقل عن مصادره قولها إن "حرب الأنفاق" المزعومة ليست إلا محاولة من رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو المحاصر بأزمات الحكم وملفات الفساد للهروب إلى الأمام، وأن إسرائيل تحاول البحث عن ثغرة في البر تعوض انسداد الأفق في الجو. وتوقع أن تقوم إسرائيل داخل الولايات المتحدة لفرض عقوبات مالية قد تتجاوز هذه المرة "حزب الله" لتطال الاقتصاد اللبناني مستفيدة من الفراغ الحكومي الحاصل.

المستقبل/ ثريا شاهين

كشفت عن أن واشنطن لا تريد أن يتم إخراج حل ما في سوريا، وأنها تريد حلاً يناسبها وهي تقوم بضغوط لعدم إعادة النازحين.

اللواء/ حسين زلغوط

عرض للطرح الذي قدمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتشكيل حكومة من 32 وزيراً تمثل كل القوى السياسية، لافتاً إلى أن رد الرئيس بري كان بالإيجاب، فيما رد الرئيس سعد الحريري رفض هذه الفكرة رفضاً قاطعاً. ورأى أن مسألة تأليف الحكومة مجمدة في الوقت الراهن، وأن أي حركة جديدة ستكون من دون بركة، لأن الرئيس المكلف سيسافر إلى فرنسا ومنها إلى بريطانيا، وستدخل البلاد في عطلة الأعياد.