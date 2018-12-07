The Washington

جنرال أميركي كبير يقول إن المواجهة في البحر الأسود تعكس تجاهل روسيا للقوانين العالمية

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزف دانفورد، إن استيلاء روسيا على السفن البحرية الأوكرانية هو مظهر من مظاهر استهتارها بالقواعد العالمية والقصد منها اختبار الغرب. واعتبر دانفرد أن إدارة ترامب لم تكن تناقش الرد العسكري على حادثة 25 نوفمبر في مضيق كيرتش، حين صادرت موسكو سفناً أوكرانية جنحت نحو مياهها الإقليمية. واعتبر دانفلاد أن ما حدث في بحر آزوف يتفق مع نمط من السلوك شاهدنا مثله في كل من جورجيا وشبه جزيرة القرم ‏ودونباس في أوكرانيا.‏

The Washington

الولايات المتحدة ترسل عشرات الآليات العسكرية إلى غواتيمالا بالرغم من استخدامها بشكل سيئ كما يُزعم

تبرّعت إدارة ترامب بعشرات من المركبات العسكرية الجديدة إلى الحكومة الغواتيمالية، بعد أسابيع فقط من اتهام السلطات في هذه الدولة في أميركا الوسطى باستخدام سيارات جيب مماثلة من الولايات المتحدة لترهيب المحققين الدوليين العاملين في مجال مكافحة الفساد والدبلوماسيين الأميركيين. وتم تسليم 38 سيارة جيب J8 الى وزارة الدفاع الغواتيمالية في 11 أكتوبر لاستخدامها في عمليات مكافحة المخدرات، وفقاً للمتحدث باسم البنتاغون. وكتب النائب إليوت إينغل وهو النائب الديمقراطي الأرفع مستوى في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وعدة ‏ديمقراطيين آخرين، الخميس إلى وزير الخارجية مايك بومبيو قائلاً: "لقد انزعجنا عندما علمنا بشأن الشحنة التي تم إرسالها ومن الصعب أن نفهم كيف يمكن تسليم مثل هذه الآليات من دون التوصل إلى حل للتهديدات التي أطلقتها الحكومة الغواتيمالية ضد الدبلوماسيين الأميركيين فى 31 أغسطس".

روسيا اليوم

إيران نحو تقارب أوثق مع قطر وسط "مشاكل" في "أوبك"

بالتزامن مع إعلان قطر عن انسحابها من منظمة أوبك اعتباراً من العام المقبل، أعربت إيران عن عدم رضاها عن سياسات بعض الدول في أوبك+، وخاصة روسيا والسعودية. وتحدث وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في تصريح قبيل الاجتماع الوزاري لدول أوبك في فيينا اليوم الخميس، إلى جانب التأكيد على موقف إيران الرافض لخفض الإنتاج و"الإملاءات الأميركية" لأوبك، عن ضرورة أن تتبادل إيران وقطر المزيد من البيانات بشأن حقول النفط والغاز. وقد جاء ذلك قبل انتهاء اجتماع أوبك بدون التوصل إلى أي اتفاق، ووسط ترقب المناقشات مع الدول النفطية من خارج أوبك غداً الجمعة، حين سيعود وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للعاصمة النمساوية. وقبل الاجتماع، التقى وزير النفط الإيراني وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي، لبحث "التدخل المتزايد لدول أخرى في قرارات أوبك"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء. وبحث الجانبان أيضاً خروج قطر من أوبك، وجرى تركيز الاهتمام على "تقلّص حصة أعضاء أوبك في السوق النفطية في الفترة الأخيرة والتدخل المتزايد لدول أخرى في قرارات المنظمة في السنوات الأخيرة". وبحث الوزيران أيضاً التعاون بين طهران والدوحة في تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز في الخليج. وأكد زنغنه والكعبي على توسيع التعاون بين البلدين. وتجدر الإشارة إلى أن إيران "غير مسرورة" بالقرار القطري الانسحاب من منظمة أوبك، على حد قول زنغنه، الذي تحدث في تصريح صحفي آخر، جاء قبل يومين، عن ضرورة دراسة أسباب خروج قطر من المنظمة.