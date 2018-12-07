الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية خلال إضاءة شجرة ومغارة الميلاد في قصر بعبدا: الظروف الصعبة تجعلنا نقدر أكثر أيام الفرح وعلينا أن نفرح معاً في هذا العيد

أضاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون، شجرة ومغارة الميلاد في القصر الجمهوري في بعبدا، وذلك في احتفال أقيم عند الخامسة والنصف من مساء أمس، حضره أفراد عائلة رئيس الجمهورية، موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، ضباط من لواء الحرس الجمهوري وممثلو وسائل الإعلام، التي نقلت وقائع الاحتفال مباشرة.

وتم وضع شجرة الميلاد في البهو الداخلي للقصر، فيما تم وضع المغارة في الباحة الخارجية، وكانت لافتة الزينة الضوئية التي أضيئت بها مداخل القصر وحدائقه. وألقى الرئيس عون كلمة في المناسبة قال فيها: "المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر". هكذا بشر الملاك البشرية بولادة يسوع المسيح، وعلينا ألا ننسى أن هذا الطفل هو المخلص. به اكتملت العائلة المقدسة، وبه أيضاً وصلت بشارة السلام للبشر أجمعين. هذا العيد هو عيد العائلة، عيد الفرح للأولاد ولجميع الناس. آمل هذه السنة أن يكون عيداً مجيداً ويعود الفرح إلى قلوب الناس، رغم الظروف الصعبة التي نمر بها، ولكنها تجعلنا نقدر أكثر أيام الفرح، وعلينا أن نفرح معاً في هذا العيد. كل عام وأنتم بخير".

وكالة الأناضول

نشر 65 ألف شرطي في أنحاء فرنسا قبيل تظاهرات السبت

أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس، عزمها نشر أكثر من 65 ألف شرطي في أنحاء البلاد لتأمين التظاهرات المرتقبة يوم السبت.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء إدوارد فيليب بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان). وأوضح "فيليب" أن الخطوة "تأتي لمواجهة أعمال شغب محتملة" في الموجة المقبلة من احتجاجات "ذوي السترات الصفراء". وأعلنت الحكومة إلغاء ضرائب على الوقود كان من المقرر فرضها خلال العام المقبل 2019، على خلفية احتجاجات "ذوي السترات الصفراء".

واعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون أن المشاركين في احتجاجات باريس، السبت الماضي، "مجموعة من الغوغاء لا علاقة لهم بالتعبير السلمي عن مطلب مشروع"، ما أثار انتقادات على نطاق واسع.

وكالة فرنس برس

الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب سيوارى الثرى في تكساس

بعد أربعة أيام من مراسم التكريم التي قدمت صورة نادرة للوحدة في الولايات المتحدة، شيّع الرئيس الأميركي الحادي والأربعون جورج بوش الأب أمس، إلى مثواه الأخير في مدينة هيوستن بولاية تكساس. وبعد مراسم تأبين الأربعاء حضرها في واشنطن الرئيس دونالد ترامب وأربعة رؤساء سابقين للولايات المتحدة، نقل جثمان الرئيس الأسبق إلى الطائرة الرئاسية التي حطت مساء الأربعاء في هيوستن. وأقيم قداس أخير أمس في كنيسة سانت مارتن الاسقفية في هيوستن، كنيسة عائلة بوش منذ عقود. وبعد ذلك سيدفن جورج بوش الأب خلف المكتبة الرئاسية التي تحمل اسمه. وكان ترامب وزوجته ميلانيا حضرا الأربعاء في واشنطن قداساً في الكاتدرائية الوطنية مع ثلاثة رؤساء سابقين ديموقراطيين هم باراك أوباما وبيل كلينتون وجيمي كارتر، وزوجاتهم ميشيل أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وروزالين كارتر. وألقى جورج بوش الابن كلمة تأبين والده.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

رئيس وزراء باكستان يكشف فحوى محادثات مع إيران والسعودية

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إنه أجرى مباحثات مع حكومتي الجمهورية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، حول اليمن. وشدد زعيم حزب "تحريك أنصاف" الحاكم في باكستان، في كلمة له خلال اجتماع مجلس الحكومة الفيدرالية، الخميس، على ضرورة إقرار السلام في اليمن، مشيراً إلى أنه تحدث مع الحكومتين الإيرانية والسعودية حول إرساء دعائم الاستقرار في اليمن. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إنه خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، ناقش قضية اليمن مع القيادة السعودية وتلقى رداً إيجابياً للغاية. وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أجرى أيضاً زيارة إلى إسلام آباد، وناقش دفع عملية السلام في اليمن، مضيفاً أن باكستان سوف تستمر في لعب دور الوساطة من أجل السلام في اليمن لتحقيق سلام واستقرار دائم في المنطقة.