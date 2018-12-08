لبنان الحر

أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​فادي سعد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أن "إنتخابات ​نقابة المحررين​ اثبتت أن الديمقراطية ما زالت بخير إن شئنا تطبيقها. وبالمناسبة أتقدم بالتهنئة من المجلس الجديد، الذي ضم اثنين من أبناء ​البترون​". آملا ان "يشكل التجديد فرصة للانقاذ والعمل معا على تنفيذ القوانين ذات الصلة، ومنها الإقتراح الذي تقدمنا به لدعم ​الصحافة​ المكتوبة".

صوت لبنان

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ إلى أن "غدا يوم عمل عادي ويوم تأمل الى ما وصلت اليه البلاد ولا داعي للحشود وللمواكب والاعلام الاهم هو تشكيل الوزارة والاصلاح الجدي لخفض العجز وعودة مسيرة العمل المنتج في كل القطاعات".

radio orient

لفتت مصادر ​بيت الوسط​ إلى أن "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ أرجأ زيارته إلى ​باريس​ بسبب الوضع الامني هناك والحريري سيشارك الثلاثاء في مؤتمر اقتصادي في لندن ليعود مباشرة إلى ​بيروت​".

اذاعة النور

استقبل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​ بحضور عدد من النواب، وفداً نيابياً فلسطينياً يمثل كتلة حركة "حماس" للتغيير والاصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك برئاسة ​محمود الزهار​.

صوت المدى

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ في حديث تلفزيوني "أننا لا نريد من رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ أن يعتذر عن ​تشكيل الحكومة​ بل نريده أن يؤلف ولم نقطع الأمل من أمكانية تشكيله الحكومة"، مشيراً إلى أنه "عندما نصل إلى حيط مسدود من فكرة معينة يجب ان نذهب إلى افكار أخرى والبقاء على موقف جامد لا حل منه وإذا بقينا فسينتهي الصبر ولن نترك الأمور تسير نحو التدهور".