النهار/ سابين عويس

كشفت عن أن رئيس الحمهورية العماد ميشال عون أبلغ زواره أنه لم يعد قادراً على انتظار جواب الرئيس سعد الحريري على عرضه في شأن حكومة من 32 وزيراً.

الاخبار/ نقولا ناصيف

يقول أنه في اعتقاد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان استعادة فكرة حكومة 32 وزيراً لا تزال مخرجاً متاحاً لمأزق التأليف، وهو مستعد للذهاب الى الحد الأقصى لتهدئة خاطر الرئيس المكلف سعد الحريري بوضع المقعدين المحدثين، العلوي والأقليات في حصته دونما تخليه عن أي مقعد سنّي. مع ذلك لا يرى سبباً لرفض الرئيس الحريري التجاوب مع إعادة طرح الاقتراح في الشهر السابع للتكليف.

الجمهورية/ كلير شكر

تحدثت عن إحياء الوزير جبران باسيل البحث بصيغة 32 وزيراً في الحكومة الجديدة ورفضها فوراً من قبل الرئيس سعد الحريري، وقالت: يُدرك وزير الخارجية أنّ فكرة تضمين الكتلة الحريرية وزيراً علوياً مرفوضة أساساً لدى حلفائه، قبل غيرهم ولاعتبارات جمّة. ولهذا حاول "التحايل" على هذا الحاجز من خلال طرح فكرة المبادلة بين الحريري ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي تضمّ كتلته النيابية نائباً علوياً، ويمكن بالتالي أن تتمثل بوزير علوي، على أن يبقى الوزير السني من حصّة رئيس الحكومة، فيتولى تسمية ممثل عن النواب السنة المستقلين بعد استرداد الوزير السني من الرئاسة الأولى. وتشير شخصية وزارية إلى أنّ الأزمة الحكومية محلية بامتياز، نافية وجود أيّ اعتبار خارجي من شأنه أن يخلق عقدة جديدة فيما لو حلّت العقدة السنية، كما يتخوّف البعض. وبالتالي، إنّ معالجة هذه الأزمة من شأنها أن تُعجّل مراسيم ولادة الحكومة.

الجمهورية/ مارلين وهبة

تطرقت الى التهديدات الاسرائيلية للبنان بحجة وجود انفاق عند الحدود لحزب الله، وقالت: يبدو أنّ إسرائيل لم تلغِ حتى الآن خيار المواجهة مع "حزب الله" ولم تضعه على الرف، بمعنى آخر ليس هناك من اتّفاق هدنة يجبرها، او أي تفاهم يجعلها تضع خيار المواجهة على الرف، كتفاهم نيسان.

اللواء/ منال زعيتر

اعتبرت ان قوى ٨ آذار لم تكن تناور حين أعلنت منذ اسبوعين في حديث خاص للواء عن نيتها استبدال الرئيس المكلف سعد الحريري، وقالت: اليوم لم تعد المجالس بالامانات، كل الأمور أصبحت مكشوفة لا سيما بعد تبني رئيس الجمهورية ميشال عون طرح هذه القوى. ولكن ما جرى التكتم عنه حينها حول الشخصية البديلة عن الحريري، أصبح مكشوفاً أيضاً بعد تأكيد أحد أبرز مصادر ٨ آذار بأن الوزير السابق فيصل كرامي هو أحد الأسماء المطروحة بقوة لتكليفها تشكيل الحكومة كبديل مرتقب عن الحريري إذا استمر الأخير بالمماطلة في عملية التأليف، لكن مصادر كرامي نفت علمها بهذا الموضوع، وأكدت لـ"اللواء" أن هذا الأمر غير مطروح طالما أن الرئيس المكلف ما زال مصراً على عدم الاعتذار مع تشديدها على ان هذا حقه الدستوري الكامل.

اللواء/ انطوان غطاس صعب

قال ان وزير الخارجية جبران باسيل سيقوم بجولة جديدة على المرجعيات السياسية من أجل بحث إمكانية السير بالصيغة الجديدة للحكومة والتي ستكون مشكلة من 32 وزيراً، والتي هي موضع نقاش جدي بين الرؤساء الثلاثة والجهات المعنية. من هذا المنطلق، فإن ما يُحكى عن قرب تأليف الحكومة إنما هو حتى الآن في إطار التكهنات، والتحليلات بأن الظروف التي ستؤدي إلى ولادة الحكومة لم تنضج بعد. وقد تكون مساعي الوزير باسيل لدفع عملية التشكيل قدماً إلى الأمام، هي الخرطوشة الأخيرة على صعيد المساعي الداخلية، قبل ان يقر الجميع لاحقاً بأنه لا حكومة في الوقت القريب بل تشكيلها سيحتاج إلى جهد إقليمي ودولي.