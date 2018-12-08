روسيا اليوم

بوتين: اليونان شريك مميز وسندعمها مهما كانت الظروف

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس دعم روسيا لسيادة واستقلال اليونان، فيما شدد تسيبراس على أهمية العلاقات المستقرة بين بلاده وروسيا.

وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني: إن "روسيا كانت تدعم ولا تزال الدولة اليونانية وشعبها منذ الخطوات الأولى في طريق الاستقلال، وستفعل ذلك في المستقبل بغض النظر عن الصعوبات التي تمر بها البلاد، وذلك بفعل العلاقات التاريخية التي تربط بلدينا والتقارب الروحي وعوامل أخرى".

روسيا اليوم

دول "أوبك+" تخفض الإنتاج النفطي وتستثني 3 دول

أكد وزير الطاقة الإماراتي، رئيس الدورة الحالية لاجتماع أوبك، سهيل المزروعي، إعفاء إيران وفنزويلا وليبيا من خفض الإنتاج النفطي المقرر بمقدار 800 برميل يومياً للنصف الأول من 2019. واتفقت دول "أوبك" على تخفيض إنتاجها للنفط بمقدار 2.8%، ومن خارج المنظمة بواقع 2%، وذلك من مستوى الإنتاج المسجل في أكتوبر 2018.