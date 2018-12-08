الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري استقبل وفداً من خريجي مؤسسة JEAN CHARLES BONENFANT ورئيس مؤسسة كارنيغي

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في "بيت الوسط" وفداً من الخريجين من مؤسسة Jean Charles Bonenfant في كيبيك، برئاسة كريستيان جاويش الذي أوضح على الأثر أن الوفد اطلع من الرئيس الحريري على موقفه بشأن الإصلاحات في قوانين الانتخاب والنظام القائم في لبنان بهذا الخصوص. ثم استقبل الرئيس الحريري رئيس مؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط وليم بيرنز في حضور الوزير غطاس خوري، وعرض معه الأوضاع العامة.

وكالة الأناضول

تعهد تركي أمريكي بإحراز تقدم في "خارطة طريق منبج"

أكد بيان تركي- أمريكي مشترك، على ضمان تحقيق تقدم ملموس وسريع في خارطة الطريق المرسومة حول منبج السورية، حتى نهاية 2018. جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع مجموعة العمل المشتركة الرفيعة المستوى بين البلدين. وأوضح، أنه عقد اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين، يهدف لإعادة الاستقرار وتعزيز الأمن في سوريا. وأكد الطرفان، على التزامهما الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها.

وكالة فرنس برس

أوبك وشركاؤها يتفقون على خفض إنتاج النفط بمعدّل 1,2 مليون برميل يومياً

توصّلت منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" مع دول نفطية من خارجها بينها روسيا، إلى اتفاق ينص على خفض الانتاج بمعدّل 1,2 مليون برميل يومياً، في محاولة لعكس المسار الانحداري للأسعار الذي سُجّل في الأشهر الأخيرة. وتوصّل وزراء الطاقة للاتفاق الذي يدخل حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني بعد محادثات استمرت يومين في مقر المنظمة في فيينا.