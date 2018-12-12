الشرق الأوسط 5 / 12 / 2018

رئيس "الفيدرالي": الاقتصاد الأميركي لا يزال يواجه تحديات وفوائده لم تصل للجميع

قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أنه رغم التقدم الاقتصادي القوي، فإن الولايات المتحدة لا تزال تشهد عدداً من التحديات طويلة الأجل، منها تباطؤ نمو الأجور خلال العقود الماضية، خصوصاً في شريحة أصحاب الدخل المنخفض، وضعف الإنتاجية التي لم تشهد نمواً كافياً في الفترة الأخيرة، إضافة إلى زيادة عدد السكان من المسنين بالنسبة إلى إجمالي المواطنين. وتثير تلك التحديات تساؤلات حول مدى احتياج "الفيدرالي" إلى مزيد من التشديد في ظل معدلات التضخم. وقال باول في تصريحاته، إن فوائد الاقتصاد الأميركي لم تصل إلى كل المواطنين، وتميل الاحصائيات الإجمالية إلى إخفاء الفوارق المهمة حسب الدخل والعرق والجغرافيا، موضحاً أنه في الوقت الذي حقق فيه "المركزي" إنجاز تجاه الاقتصاد القوي عبر زيادة الأجور، فإن العديد من أصحاب الدخل المنخفض تم إغفالهم، ومداخيلهم نمت ببطء شديد خلال العقود القليلة الماضية.

الشرق الأوسط 6 / 12 / 2018

"المركزي" التركي يلجأ إلى سعر الصرف المتقلب لتحقيق استقرار الليرة

أعلن البنك المركزي التركي إنه سيواصل تطبيق نظام سعر الصرف المتقلب، من أجل تحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة، وقال البنك حول السياسات المالية وأسعار الصرف لعام 2019، إنه سيستمر في استخدام أدوات السياسية النقدية المتوفرة لديه بأكثر الطرق فاعلية، بما يتماشى مع هدف تحقيق استقرار الأسعار خلال العام المقبل. وأكد "المركزي" التركي أنه سيتم التدخل في السوق من خلال مناقصات مرنة أو بطرق مباشرة، حال حدوث تقلبات شديدة في أسعار الصرف نتيجة المضاربات، وأوضح أن لجنة السياسية النقدية بالبنك ستعقد 8 اجتماعات خلال عام 2019، وفق جدول زمني معد سلفاً. وتظهر بيانات صدرت مؤخراً إعادة الاقتصاد أصبحت أكثر وضوحاً، وأن الطلب الخارجي يحافظ على قوته، بينما يستمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي المحلي، ويرجع ذلك جزئياً إلى تشديد الشروط المالية وفقاً للبنك المركزي.

الجمهورية 6 / 12 / 2018

أسعار النفط موضع تجاذبات عشية اجتماع "أوبك"

تسعى السعودية لإقناع روسيا بخفض إنتاج النفط مع منظمة الدول المصدّرة للنفط أوبك العام المقبل، في محاولة لوقف تراجع سعر الخام، ومنع حدوث تخمة جديدة في المعروض العالمي. في حين دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أوبك) إلى عدم خفض الإنتاج في اجتماعها المقبل، مؤكّداً أنّ أسعار النفط العالمية يجب أن تظل منخفضة. ولمّحت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، إلى الحاجة لتخفيضات عميقة في الإنتاج في كانون الثاني، لكنها تتعرّض لضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدفع أسعار النفط للانخفاض أكثر. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، إنّه عقد اجتماعاً "جيداً" مع نظيره السعودي خالد الفالح أمس، مضيفاً أنّهما سيجريان المزيد من المحادثات. وأشارت السعودية إلى رغبتها في أن تخفّض أوبك وحلفاؤها الإنتاج بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يومياً، بما يعادل 1.3 بالمئة من الإنتاج العالمي. وقالت مصادر في أوبك وخارجها، إنّ الرياض تريد أن تساهم موسكو في الخفض بما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف برميل يومياً، لكن روسيا تصرّ على أنّ الكمية يجب أن تكون نصف ذلك فحسب.

الجمهورية 7 / 12 / 2018

النفط يواصل التراجع.. وإتفاق مبدئي في فيينا

بدأت دول منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) اجتماعاً في فيينا أمس، للاتفاق على خفض في الإنتاج بهدف الحد من تراجع الأسعار. وترجح التوقعات الأولية أن تتخذ أوبك وحلفاؤها قراراً نهائياً. يقضي بخفض إنتاج النفط، لكن المنظمة تنتظر قراراً من روسيا، وقد غادر للغاية وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك فيينا، لعقد اجتماع محتمل مع الرئيس فلاديمير بوتين ومنقشة هذا الموضوع. وصرّح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قبل بدء الاجتماع، أن المجتمعين "يسعون إلى خفض كاف لتحقيق توازن السوق". وتريد أوبك، التي تعتبر السعودية أبرز أعضائها والتي تضخ ثلث الإنتاج العالمي، الحد من تراجع الأسعار التي انخفضت بنسبة 30 بالمئة في الشهرين الأخيرين. وقال الفالح، إن خفضاً بمقدار "مليون برميل يومياً" مرغوب فيه.

الشرق الأوسط 8 / 12 / 2018

"أوبك +" تفاجئ الأسواق بخفض كبير لإنتاج النفط رغم ضغوط ترمب

بدعم من توافق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهو التحالف المعروف باسم "أوبك+" الجمعة، على تقليص إنتاج النفط أكثر مما توقعته السوق، وذلك رغم ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض سعر الخام. وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضان بعد أن اختتمت أوبك محادثات استمرت يومين في فيينا، إن المنظمة ستخفض الإنتاج 0،8 مليون برميل يومياً، في حين سيسهم الحلفاء غير الأعضاء فيها بتخفيضات قدرها 0،4 مليون برميل يومياً إضافية. ويهدف هذا الخفض، الذي يوازي أكثر بقليل من واحد في المائة من الإنتاج العالمي، إلى احتواء تراجع أسعار الخام الذي بلغت نسبته ثلاثين في المائة في شهرين. وتؤمّن أوبك وحلفاؤها نحو نصف الإنتاج العالمي من الخام، وتربطهم شراكة منذ عامين. وكانت أوبك واجهت مطالب من ترمب لمساعدة الاقتصاد العالمي عن طريق الإحجام عن خفض الإمدادات.

الشرق الأوسط 11 / 12 / 2018

صندوق النقد: التباطؤ العالمي سينعكس على الاقتصاد الأميركي

توقع كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أن تلمس الولايات المتحدة، تداعيات تباطؤ النمو الاقتصادي المسجل في بقية أنحاء العالم، مستبعداً في الوقت الراهن انكماش أكبر قوة اقتصادية في العالم. وتابع كبير الخبراء الاقتصاديين بالنسبة لبقية أنحاء العالم، يبدو أن البالون بدأ يفرغ من الهواء (الفورة بدأت تخمد)، وهذا سيؤثر في نهاية المطاف على الولايات المتحدة)، مستنداً في ذلك إلى معطيات اقتصادية أقل من التوقعات في آسيا وأوروبا في الفصل الثالث.

واعتبر كبير اقتصاديي صندوق النقد أن "التوترات الحالية يمكن أن تكون مضرّة، لأن الاستثمارات والإنتاج على مستوى العالم مرتبطة بالتجارة، لكن ليس من شأن ذلك أن يقود إلى الانهيار الذي شهدناه في ثلاثينيات القرن الماضي.

الشرق الأوسط 11 / 12 / 2018

احتجاجات السترات الصفراء" تخنق الاقتصاد الفرنسي

قال البنك المركزي الفرنسي، إن الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد ستبطئ النمو لما يقرب من الصفر في الربع الأخير من العام، مما يعقد مهمة الرئيس ايمانويل ماكرون للتوصل إلى تنازلات لتهدئة حركة "السترات الصفراء".

وتوقع البنك المركزي أن يحقق اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، نمواً بنسبة 0.2 في المئة فقط في الربع الرابع، انخفاضاً من تقديرات سابقة نسبتها 0.4 في المئة.

وقال البنك إن الحركة أثرت على الإنتاج في معظم القطاعات الصناعية، خصوصاً في مجال تسويق المنتجات الزراعية وصناعة السيارات، كما تضررت بعض قطاعات الخدمات خصوصاً النقل وإصلاح السيارات وتقديم الأطعمة، وذلك بحسب التحليل الشهري للبنك بشأن الصناعة والخدمات التجارية. وسيثير التباطؤ قلق ماكرون الذي يواجه ضغوطاً هائلة لاتخاذ قرارات خفض جديدة للضرائب ولتكاليف الضمان الاجتماعي، حتى تزيد القوة الشرائية للأسر، مع إبقاء عجز الميزانية أقل من السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي.