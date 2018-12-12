النهار/ ابراهيم بيرم

رأى أن القوى المعنية باستيلاد الحكومة تتصرف من منطلق أن الخيارات قد ضاقت وأن الكل لعب كل أوراقه المتاحة، وصار الانتظار عقيماً والمكابرة بلا جدوى. وسأل هل آن أوان التسوية وإخراج الحكومة إلى الضوء؟

الديار/ حسن سلامة

نقل عن مصادره استغرابها تبني قوات الطوارئ الدولية عبر قائدها ستيفانو دل كول مزاعم إسرائيل بوجود نفق قرب مستعمرة المطلة شمال فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أنه كان على قائد اليونيفيل أن يتحرى فعلياً عن طبيعة هذا النفق قبل نشره البيان. ولفت إلى أن الجيش اللبناني تبلغ من اليونيفيل أن ما أعلنه قائد القوات الدولية هو "مجرد حفرة" قرب مستعمرة المطلة وأن اليونيفيل لم يجر كشفاً متكاملاً حول طبيعة الحفرة قبل إعلان المسؤول الدولي وجود نفق هناك.

الأخبار/ يحيى دبوق

نقل عن مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى تحذيره في حديث لصحيفة جيروزاليم بوست، من أن العمل على تغيير تفويض القوة الدولية في الجنوب اللبناني، من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء وجود القوة من الأساس. الصحيفة التي أكدت أن الديبلوماسي ينتمي إلى واحدة من الدول الـ42 التي تشارك قواتها في اليونيفيل، أشارت إلى تحذير المصدر من الوقوع في خطأ التقديرات وتغيير تفويض القوة من قوة مراقبة إلى قوة مواجهة أنشطة حزب الله في لبنان، وإذا وسع (مجلس الأمن) التفويض فقلة من البلدان سترسل جنودها إلى لبنان. وأضاف أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أعربوا عن اعتقادهم أن تغيير تفويض القوة الدولية أمر غير واقعي.

الأخبار/ أمال خليل

تناولت زيارة القيادي في "حماس" محمود الزهار إلى العاصمة اللبنانية، والتي شملت محطات رسمية وشعبية على مدى سبعة أيام. وقالت: "الزيارة الأولى من نوعها، منذ إطباق الحصار على غزة، يمكن أن تُتوج نتائجها مع زيارة أخرى لبيروت مرتقبة من رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية. يأتي ذلك في ظل أزمة كبيرة تشهدها حركة فتح التي يبعدها رئيسها محمود عباس عن خيار الجماهير بالمقاومة المسلحة. ففي حين يُعلن عباس بالفم الملآن أن الصواريخ لا تنفع ضد إسرائيل، يحظى نموذج محمود الزهار باستقبال متنوع في مخيمات اللاجئين.

الجمهورية/ جورج شاهين

تناول احتمالات الحرب بين لبنان والكيان الإسرائيلي، واستحضر تاريخ هذه الحروب، ونقل عن دبلوماسي عتيق إشارته إلى أشكال الحروب المختلفة التي خاضها الجيش الإسرائيلي مع قوى الأمر الواقع في شكلها وتوقيتها ونتائجها، قبل تجربته المريرة مع الجيش اللبناني عقب حرب تموز، وتحديداً منذ أن أعاد انتشاره على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وقال: قبل هذه المحطة التي ولّدتها حرب تموز وغيّرت من قواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني، وفق ما قال به هذا القرار، ينبغي على إسرائيل أن تحتسب الدور الذي يمكن أن يلعبه الجيش اللبناني على طول الخط الأزرق، عدا عن الغطاء الأممي الذي وفّرته القوات الدولية. وما زاد في اقتناع الحكومة الإسرائيلية بضرورة احترام الآليات الجديدة التي أُقرّت، أنّ عليها، وأيّاً كانت الظروف المحيطة بأيّ حادث غير عادي، أن تتحاشى الصدام مع الجيش اللبناني. وينتهي الديبلوماسي إلى تأكيد اقتناع، تدعمه معلومات دقيقة تستبعد إمكان انزلاق أيّ طرف إلى أيّ مواجهة عسكرية حالياً. وهو ما تدعمه تقارير ديبلوماسية غربية تتحدث عن ستاتيكو.

البناء/ ناصر قنديل

تناول الموقف اللبناني من قضية الأنفاق التي تقول إسرائيل إنها اكتشفتها عند الحدود، وقال: ألا يضيع لبنان فرصة ذهبية لحماية سيادته، عبر المطالبة بتفاهم على نمط تفاهم نيسان عام 1996، يقايض وقف حفر الأنفاق، حتى لو كانت وهماً اخترعه الاحتلال، بوقف الطلعات الجوية الإسرائيلية، وهي حقيقة عدوانية نعيشها كل يوم، فلمَ لا يكون عنوان الموقف اللبناني توقفوا جواً وبحراً نتوقف براً، بدلاً من الإسراع للدخول في لعبة فرضها الاحتلال عنوانها: نريد المعطيات والإحداثيات لنتصرّف!

اللواء/ حسين زلغوط

تطرق إلى الجولة التي قام بها السفير الفرنسي على كل من الرئيسين ميشال عون ونبيه بري وقائد الجيش في إطار التحذير الفرنسي من استمرار المأزق الحكومي، والخوف من انفلات الوضع الأمني على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وقال: إنه حكماً حمل إلى المسؤولين رغبة فرنسية بضرورة الإسراع في تأليف الحكومة قبل أن يجد لبنان نفسه في مواجهة مخاطر لا قدرة له على تحمل أوزارها. وتمنى أن لا تكون المبادرة الرئاسية مجرّد مبادرة لتحل محل الرسالة الرئاسية التي كان ينوي رئيس الجمهورية مخاطبة مجلس النواب من خلالها حول الوضع الحكومي، بعد أن سحبت هذه الفكرة من التداول، فإذا كان الحال كذلك فإن ذلك يعني أن هذه المبادرة ستلقى المصير نفسه الذي لقيته المبادرات الأخرى.