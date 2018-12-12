The Washington Post

الهوة تتسع أكثر فأكثر بين ترامب وأجهزة الاستخبارات الأميركية في قضايا أساسية

يستمر الرئيس ترامب في رفض آراء وكالات الاستخبارات الأمريكية في قضايا السياسة الخارجية الرئيسية ، مما يخلق ديناميكية يرى محللو الاستخبارات أنها تخلق فجوات مقلقة بين تصريحات الرئيس العلنية والوقائع المطروحة أمامه خلال الإيجازات اليومية التي تُقدّم له بشأن التطورات العالمية بحسب ما رأى مسؤولون أميركيون سابقون.

وأصبح هذا النمط في التعاطي بين الرئيس ووكالات الاستخبارات مقلقاً بالنسبة إلى مدراء وكالات الاستخبارات الذين كانوا ‏يأملون أن يصبح ترامب أقل عدائية بعد مضي وقت على استلامه السلطة وأكثر استعداداً لتلقي المعلومات التي تنفق وكالات ‏الاستخبارات مليارات الدولارات للحصول عليها كما يمكن أن تخاطر أحياناً بحياة جنود للوصول إليها.‏

بدلاً من ذلك ، يبدو أن عدم الثقة الرئاسية التي كانت تقتصر على تقديرات وكالات الاستخبارات في ما يتعلق بالتدخلات الروسية ‏انتقل ليشمل رغبة كوريا الشمالية في التخلي عن برنامج أسلحتها النووية بالإضافة إلى طموحات إيران الإقليمية وتأثير التغير ‏المناخي على الأمن القومي الأميركي ودور ولي العهد السعودي في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.‏

The New York Times

تعديل سيسمح لليابان بامتلاك أول حاملة طائرات منذ الحرب العالمية الثانية

خطا اليابان خطوة الثلاثاء باتجاه تعزيز قدراته العسكرية عير التقدم بخطة تسمح لليابان بامتلاك أول حاملة طائرات منذ الحرب العالمية الثانية.

هذه المخططات المطروحة ضمن التوجيهات الدفاعية الجديدة التي وافقت عليها الأحزاب الحاكمة تمنح اليابان القدرة على ضرب أهادف خارج حدودها. هذه الخطوة من شأنها أن تطلق جدالاً سياسياً محتدماً حول تطابق التعزيزات العسكرية الجديدة مع دستور البلاد المسالم لأن هذه المخططات قد تُعتبر أسلحة هجومية تتعدى ما هو ضروري للدفاع عن اليابان.

بحسب هذا التغيير ستصبح السفن العسكرية اليابانية الضخمة المجهزة حالياً بمروحيات قادرة على نقل مقاتلات نفاثة قادرة على ‏الإقلاع عمودياً إضافة إلى تجهيزها بالمعدات الإلكترونية اللازمة التي تسمح لها بتجنب رصدها.‏

وقال محللون عسكريون في الولايات المتحدة إن التحسينات التي تحدث عنها مسؤولو دفاع يابانيون منذ فترة ، تعكس قلق اليابان ‏المشترك مع الولايات المتحدة بسبب تزايد قوة القوات الجوية والبحرية الصينية في المحيط الهادئ‎

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روسيا اليوم

كولومبيا متوجسة من المناورات الروسية الفنزويلية

أكد وزير دفاع كولومبيا جويرمو بوتير، أن بلاده لن تسمح لفنزويلا باستفزازها بمناورات عسكرية بدعم من روسيا التي أرسلت طائراتها الحربية إليها. وأضاف الوزير في حديث لإذاعة "دبل يو" أمس الثلاثاء: "كولومبيا ليست دولة استفزازية، ولا تحاول بنفسها إثارة أي من الجيران، لكنها لا تخضع ولن تستسلم للاستفزازات ولن تسمح لأحد بترويعها".

واعتبر أن أي مناورات عسكرية تنفذها كاراكاس، لا تعتبر أمراً جديداً بالنسبة لبلاده، وأن القوات الكولومبية ستراقب هذه المناورات بحذر. وفي وقت سابق، ذكرت الأنباء، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-160" وصلتا إلى مطار مايكيتيا الدولي قرب العاصمة الفنزويلية كراكاس. كما حطت في فنزويلا طائرة "أنطونوف-124" وأخرى "إيل-62" لمناورات جوية مشتركة مع القوات الجوية الفنزويلية في ولاية فارغاس.