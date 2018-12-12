الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس النمسا وضع إكليلاً من الزهر على نصب الشهداء في وسط بيروت

وضع رئيس جمهورية النمسا ALEXANDER VAN DER BELLEN، إكليلاً من الزهر على نصب الشهداء في ساحة الشهداء وسط بيروت. وأقيم احتفال للمناسبة حضره وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف. وقد وصل الرئيس النمسوي والوفد المرافق إلى ساحة الشهداء، وكان في استقباله الوزير الصراف. وبعد أن استعرض ثلة من حرس الشرف الجمهوري، توجه إلى نصب الشهداء ووضع إكليلاً من الزهر على النصب، وعاونه جنديان من لواء الحرس الجمهوري. وعزفت موسيقى الجيش، معزوفة الموتى، لازمة نشيد الشهداء ولازمة النشيد الوطني اللبناني. بعدها صافح الشخصيات المدعوة إلى المناسبة، وودعه وزير الدفاع الوطني حيث توجه الرئيس الضيف وقرينته إلى القصر الجمهوري.

وكالة أنباء الإمارات - وام

رئيس الدولة يتلقى دعوة من الرئيس التونسي للمشاركة في القمة العربية

تلقى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسالة خطية من الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس جمهورية تونس الشقيقة، تتضمن دعوة لحضور أعمال القمة العربية الثلاثين التي ستعقد في تونس خلال شهر آذار 2019. تسلم الرسالة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال استقباله بقصر الرئاسة خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي. ونقل وزير الشؤون الخارجية التونسي رسالة شفوية من الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس جمهورية تونس، موجهة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تونس، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكالة الأناضول

تعزيزات عسكرية تركية جديدة على الحدود مع سوريا

أرسل الجيش التركي الثلاثاء، تعزيزات جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا. وذكر مراسل الأناضول أن قافلة عسكرية ضمت مدرعات ووحدات مغاوير إلى ولاية هطاي (جنوب). وأشار إلى أن القافلة المستقدمة من وحدات عسكرية مختلفة تتجه إلى الشريط الحدودي، وسط تدابير أمنية مشددة.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

الجيش يحبط محاولات تسلل واعتداء مجموعات إرهابية على نقاط عسكرية بريف حماه

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مركزة ضد محاور تسلل مجموعات إرهابية، باتجاه نقاط عسكرية متمركزة في ريف حماة الشمالي الغربي، لحماية القرى والبلدات الآمنة وحققت في صفوفها إصابات مباشرة. وذكر مراسل سانا في حماه أن عناصر الاستطلاع والرصد في الوحدات العسكرية المتمركزة في محيط قريتي الحماميات وبريديج بريف محردة الشمالي، رصدوا مجموعات إرهابية تتسلل من محيط قرية الصخر، باتجاه نقاط عسكرية في المنطقة للاعتداء عليها. وبيّن المراسل أن وحدات الجيش تعاملت مع الإرهابيين المتسللين برمايات دقيقة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وردتهم على أعقابهم بعد مقتل وإصابة عدد منهم وتدمير عتاد لهم.

وكالة أنباء رويترز

مصادر: الأمم المتحدة تقترح انسحاب طرفي حرب اليمن من الحديدة

قالت مصادر إن الأمم المتحدة قدمت اقتراحاً بسحب القوات المسلحة لطرفي الحرب اليمنية من مدينة الحديدة الساحلية، وتشكيل كيان مؤقت لإدارة المدينة التي تمثل شريان حياة للملايين خلال الحرب. ولا يزال الاقتراح قيد النقاش في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد بين الحوثيين وحكومة اليمن المدعومة من السعودية. وذكرت المصادر المطلعة على المحادثات أن اقتراح الأمم المتحدة يتضمن تشكيل "لجنة مشتركة أو كيان مستقل" لإدارة المدينة والميناء بعد انسحاب الطرفين، فضلاً عن إمكانية نشر مراقبين من الأمم المتحدة.

وكالة فرنس برس

ماكرون يزيد من أعباء الموازنة بالإجراءات الهادفة إلى تهدئة الاحتجاجات

يقول محللون إن الاجراءات التي وعد بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لمساعدة العائلات ذات الدخل المتدني وإنهاء احتجاجات "السترات الصفراء"، ستزيد من أعباء الموازنة وربما تسيء إلى صورته. وتولى ماكرون (40 عاماً) الرئاسة في أيار 2017 على وعد بخلق بيئة مناسبة للأعمال وميزان مدفوعات جيد، لينهي العجز المزمن في الموزانة والمستمر منذ السبعينات.

وكالة أنباء شينخوا

الصين وألمانيا تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

اتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الألماني الزائر فرانك - فالتر شتاينماير، على تعزيز تكثيف الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ليحقق التعاون الثنائي المزيد من النتائج التي تعود بالنفع على البلدين والشعبين، وأن ينعم العالم بالسلام والازدهار. وفي معرض إشارته إلى مرور العالم بتغيرات معقدة وعميقة، قال شي إن الصين وألمانيا تشتركان في وجهات النظر نفسها أو لديهما وجهات نظر مماثلة إزاء العديد من القضايا. وأضاف أنه يتعين على الدولتين مواصلة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، من أجل منفعة الشعبين وجلب مزيد من الاستقرار إلى العالم. كما قدّم شي عدة مقترحات للتعاون المستقبلي بين الصين وألمانيا، لافتاً إلى أن التفاهم والثقة المتبادلة هما أساس تعميق العلاقات الثنائية.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

وزیر الخارجیة یرحّب بالاتفاقات بین الأطراف الیمنیة فی السوید

أعرب وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف عن ترحیبه بالتوافقات التی توصلت إلیها الأطراف الیمنیة فی العاصمة السویدیة استوكهولم، تحت رعایة المبعوث الخاص للأمین العام للأمم المتحدة. وفی تغریدة الثلاثاء عبر حسابه الشخصي بموقع تویتر، ذكر ظریف معلقاً على توافقات الأطراف الیمنیة أن إیران ترحّب بالاتفاقات التمهیدیة بین الأطراف الیمنیة فی استوكهولم، تحت إشراف المبعوث الخاص للأمین العام للأمم المتحدة، وتحرص على دعم المفاوضات حتى بلوغ الاتفاقات النهائیة.