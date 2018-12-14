اللواء 10 /12/ 2018

التصويت للاعب الأسطورة

يبدأ الاثنين التصويت الجماهيري على جائزة "أسطورة"، على أن يتوج الفائز بحفل كبير بمدينة دبي الإماراتية. ورشحت لجنة تحكيم الجائزة 5 نجوم هم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي، المصري محمد صلاح، إلى البرازيليين رونالدو نازاريو دي ليما ورونالدينيو، ويستمر التصويت حتى 3 كانون الثاني المقبل.

الديار 10 /12/ 2018

في صراع ميسي ورونالدو.. زيدان يوجه صفعة قوية للأخير!!

صدم نجم الكرة الفرنسي زين الدين وزيدان جماهير كرة القدم باستبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، من قائمة اختياراته لأفضل لاعبين بمقدورهم تشكيل أقوى فريق كرة قدم في العالم. وكشف زيدان لموقع "zhibo8" الإخباري الصيني، عن اختياراته لأفضل لاعبي كرة القدم في العالم، ممن لعبوا في المستطيل الأخضر بالماضي والحاضر. ووفق ما نقل موقع فوكس سبورتس الرياضي، فقد وقع اختيار زيدان في مركز حراسة المرمى على فابيان بارتيز، أما أفضل اللاعبين في خط الوسط المتقدم فهم وفق زيدان، أندريس أنييستا وكلود ماكيليلي ولوكا مودريتش وزيدان نفسه، وفي ما يتعلق بخط الهجوم فضل زيدان كلاً من البرازيلي رونالدو ونيمار وليونيل ميسي.

كلمة واحدة ردّ بها ميسي على إهانة بيليه

ردّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، على حلوله خامساً في حفل الكرة الذهبية لمجلة فرنس فوتبول، بكلمة واحدة ورد ميسي على سؤال، هل شكل عدم ترشيحه للكرة الذهبية حافزاً إضافياً قبل هذه القمة لعدم فوزه بالجائزة قال ميسي"لا". وامتدح لاعبو برشلونة زميلهم الأرجنتيني بعد ترتيبه المتأخر في الكرة الذهبية، وقدموا له الدعم بعد الكلمات الأسطورة البرازيلي بيليه الذي قال: إن ميسي يملك قدماً واحدة ومهارة واحدة، بحسب موندو ديبورتيفو الكاتالونية.

الديار 11 /12 /2018

متفرقّات كرويّة من الملاعب العالميّة

خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، للحديث في أول حوار له مع الصحافة الإيطالية منذ انضمامه للسيدة العجوز، خلال الصيف الماضي، قادماً من ريال مدريد الإسباني. وفي حواره مع صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت، قال كريستيانو رونالدو "يمكنني القول إن هذه أفضل مجموعة لعبت معها على الإطلاق". وأضاف كريستيانو "التواضع يسيطر على الجميع في يوفنتوس، جميع اللاعبين يريدون الفوز، اليوفي أكثر من مجرد فريق".

مانشستر يونايتد يسعى للتفوق على برشلونة

يرغب مانشستر يونايتد في التعاقد مع لاعب بورتو البرتغالي إيدير ميليتو، لتدعيم صفوف الفريق. وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مدافع بورتو ميليتو، مطلوب من قبل المدرب جوزيه مورينيو، في ظل رغبة المدير الفني في الحصول على تعزيزات دفاعية في فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن فشل في تعزيز خطه الخلفي في الصيف الماضي. وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد يفكر في دفع 50 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي، ومن أجل إطلاق سراحه.

الشرق 12 /12/ 2018

كرة سلة/ الدوري الاميركي للمحترفين

جيمس يقود ليكرز للفوز على ضيفه ميامي

حسم ليبرون جيمس المواجهة الأخيرة مع غريمه وصديقه دواين وايد، بقيادته فريقه لوس أنجلوس ليكرز، للفوز على ضيفه ميامي هيت 108-105 في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين.

هازارد: لطالما أحببت ريال مدريد

عبّر النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنكليزي مجدداً، عن إعجابه بنادي ريال مدريد. وقال هازارد الذي مدّد تعاقده من قبل مع البلوز إلى العام 2020 إنه أحب ريال مدريد دائماً.

الشرق 13 /12 /2018

أوستراليا قلقة بشأن إصابة موي قبل كأس آسيا

يبدو أن أرون موي لاعب وسط أوستراليا سيغيب عن جزء من حملة منتخب بلاده للدفاع عن لقب كأس آسيا لكرة القدم الشهر المقبل، بعدما نشر صورة وهو يضع دعامة حول ركبته.

انسحاب شبكة سكاي من رعاية فريقها نهاية 2019

أعلنت شبكة سكاي التلفزيونية البريطانية أمس الأربعاء، انسحابها من رعاية الفريق الذي يحمل اسمها في رياضة الدراجات الهوائية في نهاية موسم 2019، على أن يستمر الفريق تحت اسم جديد في حال وجد راعياً تجارياً. وأعلن فريق سكاي الفائز ست مرات في النسخ السبع الأخيرة من طواف فرنسا للدراجات، عبر البريطانيين برادلي ويغينز وكريستوفر فروم وغيراينت توماس، "الاستمرار في المشاركة تحت اسم جديد، في حال العثور على راع تجاري اعتباراً من موسم 2020".

ماذا حصل مع "المشاغب" ديمبيلي"؟

عرف الفرنسي عثمان ديمبيلي مرّة جديدة كيف ينال عفو جمهور برشلونة الإسباني، على الرغم من سلوكه غير المنضبط، وذلك بعد تسجيله هدفاً رائعاً في مرمى توتنهام الإنكليزي (1-1)، الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

"طوبى للمتردّد!"، "ديمبيأولي"... تصدّر الجناح الشاب عناوين الصحافة الرياضية الكاتالونية التي امتدحته، رغم هفواته المتزايدة أخيراً خارج حدود الملعب، آخرها تعثر قي استيقاظه من النوم. تأخر بطل العالم الموهوب ساعتين عن التمارين الأحد الماضي، بعد تقارير عن سهره المفرط، سوء تغذيته وانشغاله بالألعاب الإلكترونية مع أصدقائه حتى وقت متأخر.

وقال مدربه أرنستو فالفيردي بعد المباراة، "لقد سجّل هدفاً رائعاً ونحن سعداء لأجله".

بيكيه لشراء فريق إسباني لكرة القدم

تابع قلب دفاع برشلونة الإسباني جيرار بيكيه أنشطته الاقتصادية - التسويقية، واقترب من شراء نادي أف سي أندورا المشارك في دوري المناطق لكرة القدم في إسبانيا، بحسب تقارير إعلامية.