لبنان الحر

أقام الصندوق التعاضدي لموظفي وأجراء ومستخدمي ?الجامعة اللبنانية?، برعاية رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور ?فؤاد أيوب? وحضوره، حفل تكريم العاملين المنتهية خدماتهم لبلوغهم السن القانونية، في مجمع الرئيس ?ميشال سليمان? الجامعي في ?الشمال?، بحضور أمين السر العام في الجامعة اللبنانية سحر علم الدين، رئيسة المصلحة الإدارية المشتركة زينة القزي، رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد الموظفين في الجامعة اللبنانية غسان داغر، أعضاء مجلس الجامعة، عمداء ومديرين وأساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية، المكرمين و?الطلاب?.

صوت لبنان

عزّى وزير البيئة في ?حكومة? ?تصريف الأعمال? ?طارق الخطيب? برحيل الممثلة والإعلامية نهى الخطيب سعادة، قائلاً: "خسر ?إقليم الخروب? و?لبنان? قامة إعلامية وفنية من الزمن الجميل اشتهرت بإطلالتها المميزة وحضورها الواثق... نهى الخطيب سعادة تغادرنا بعدما دخلت قلوب المشاهدين وعشق صوتَها آلاف المستمعين".

radio orient

قال رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الشرق الأوسط" ?محمد الحوت? إن "الشركة سبّاقة دائماً في عملية تطوير أسطولها ونتأمل أن تبقى نموذجاً يحتذى به للشركات في ?لبنان?".

اذاعة النور

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ?فادي علامة? إلى أن "هناك مبادرة أطلقها ?رئيس الجمهورية? ?ميشال عون? بالتنسيق مع رئيس ?مجلس النواب? ?نبيه بري? والجميع أخذها بجدية وهي مبادرة جدية هدفها وضع مسار تشكيل ?الحكومة? على السكة الصحيحة"، مشيراً إلى "اننا نأمل أن تكون النوايا جدية من أجل التوصل إلى حكومة بأسرع وقت ممكن".

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ?ميشال عون? المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في ?لبنان? برنيل داهلر كارديل، في حضور المساعدة الخاصة للرئيس السيدة كلودين عون روكز، وكان عرض للوضع في ?الجنوب? وعملية الحفر الاسرائيلي قبالة الحدود الجنوبية.