النهار/ روزانا بو منصف

نقلت عن مصادر سياسية تخوفها من أن ينتهي عض الأصابع الجاري في موضوع تأليف الحكومة إلى اضطرار كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى التراجع أمام حزب الله في نهاية المطاف، وأن ينجح الحزب في فرض شروطه على رئيس الحكومة.

الأخبار/ هيام القصيفي

قالت إن المفاوضات الماضية حول تشكيل الحكومة التي أنجَزت حل عقدتي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، أظهرت كِباشاً سياسياً لم يكن واضحاً إلى هذا الحد هو التباين بين حزب الله والعهد حول الحكومة وملفات متصلة بها. وهذا يؤدي إلى معادلة بسيطة: ما حصل في رئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخاب، سيتكرر اليوم. حين يوافق حزب الله على المقترحات، أو حين يوافق الآخرون على مقترحاته، ستبصر الحكومة النور. وهذا لم يحصل حتى الآن.

الجمهورية/ جورج شاهين

رأى أن الحراك العسكري والديبلوماسي الإسرائيلي يوحي بوجود نية واضحة لدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعطاء عملية "درع الشمال" أبعادها الدولية. فبعد أن حظي بالدعم الأميركي لهذه العملية يسعى إلى دعم مماثل لها من موسكو التي زارها وفد عسكري إسرائيلي يقوده رئيس العمليات في الجيش الجنرال أهارون هاليفا بهدف تسويقها، وسط مصاعب جمّة لا توحي بسهولة المهمة لوجود عوائق دولية أمام تدويل قصة الأنفاق.

الشرق / تيريز القسيس

نقلت عن مرجع ديبلوماسي رفيع في بيروت أن الرئيس سعد الحريري قدم ما فيه الكفاية لتشكيل الحكومة وليس مستعداً أبداً إلى تقديم تنازلات إضافية طالما أن الطرف الآخر لا يبادله هذا الأمر. من هنا اللعبة الآن أصبحت في ملعب الرئيس ميشال عون. لكن المرجع الديبلوماسي أكد وجزم أن المسألة الحكومية لها ارتباط مباشر وغير مباشر بالوضع الإقليمي، ولو أن المسؤولين في لبنان ينفون ذلك.