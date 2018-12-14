The Washington Post

الشرطة الفرنسية تقتل منفذ هجوم ستراسبورغ الدموي

أسفرت عملية أمنية في مدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا عن تصفية شريف شيكات، منفذ الهجوم الذي خلف ثلاثة قتلى في المدينة نفسها قبل أيام، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن مصدر مطلع.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، تصفية منفذ هجوم ستراسبورغ، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة آخرين، يوم الثلاثاء الماضي.

وأورد الوزير أن فريقاً أمنياً مكوناً من ثلاثة عناصر شرطة لمح رجلاً يشبه مطلوباً منذ مساء الثلاثاء، فقام أفراد الشرطة بتوقيفه . وأوضح كاستانير أن الرجل أبدى مقاومة مسلحة أثناء احتجازه، فأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى "تحييده"، بحسب قول الوزير.

وكان وزير الداخلية الفرنسي أشار سابقاً إلى أن عملية جديدة للشرطة جارية الخميس في حي نيودورف في ستراسبورغ، لملاحقة المشتبه بضلوعه في تنفيذ الهجوم الدامي يوم الثلاثاء.

وشارك أكثر من 700 من عناصر الشرطة في عملية البحث عن المشتبه بتنفيذه الهجوم الإرهابي.

روسيا اليوم

15 ألف عنصر في المعارضة السورية يشاركون بهجوم تركي ضد الأكراد في سوريا

ذكر متحدث باسم جماعة المعارضة الرئيسية في سوريا والمدعومة من تركيا أن قرابة 15 ألف مسلح مستعدون للمشاركة في هجوم عسكري تركي على مقاتلين أكراد تساندهم واشنطن في شمال شرق سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال الأربعاء إن تركيا ستبدأ العملية العسكرية خلال أيام مستهدفة منطقة حدودية شرقي نهر الفرات تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وأثار هذا الإعلان استنكاراً حاداً من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) التي قالت إن أي عمل عسكري من جانب واحد في شمال شرق سوريا سيكون غير مقبول.

وتدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية في محاربة مقاتلي تنظيم "داعش" منذ عام 2015، وبعد قصف تركي عبر الحدود على منطقة يسيطر عليها الأكراد قبل شهرين، أقامت القوات الأمريكية 3 نقاط مراقبة عسكرية قرب الحدود.

وتقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب الكردية "منظمة إرهابية" وامتداد لـ"حزب العمال الكردستاني".

روسيا اليوم

واشنطن: نهتم بتبادل المعلومات مع روسيا لمحاربة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة مهتمة بتبادل المعلومات مع روسيا لمحاربة الإرهاب على الرغم من قلق واشنطن إزاء ما وصفته بـ "نشاطات مزعزعة للاستقرار" من قبل روسيا.

وجاء في بيان صدر في أعقاب لقاء بين نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف ونظيره الأمريكي جون ساليفان في فيينا، اليوم الخميس، أنه "على الرغم من بقاء القلق لدينا إزاء النشاطات الروسية المزعزعة للاستقرار، تسعى الولايات المتحدة لتبادل المعلومات التي من شأنها أن تحمي الولايات المتحدة وشعبها ومصالحها من الهجمات الإرهابية".

وورد في البيان كذلك أن الجانبين بحثا مختلف المسائل المتعلقة بمحاربة الإرهاب، بينها قضية الإرهابيين المرتزقة الأجانب وتنقلاتهم حول العالم، وقضية حماية المنشآت أثناء فعاليات رياضية دولية كبرى.

أكد البيان أن الخبراء الروس والأمريكيين سيجتمعون لمناقشة مواصلة التعاون في محاربة الإرهاب.