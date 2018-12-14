وكالة الأناضول

مجلس الأمن يعقد جلسة حول "اتّفاقات ستوكهولم" بشأن اليمن

أعلنت الكويت أن أعضاء مجلس الأمن سيستمعون، إلى إحاطة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، حول "اتفاقات ستوكهولم"، التي جرى التوصل إليها قبل قليل بالعاصمة السويدية، بين أطراف الأزمة اليمنية. كما أعلنت أن أعضاء المجلس سينظرون عقب الإحاطة، في مشروع قرار حول الموضوع. جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وكالة فرنس برس

اتفاق حول الحديدة اليمنية وجولة محادثات جديدة في كانون الثاني

توصّلت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون في السويد، إلى اتفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة ومينائها، ووقف إطلاق النار في المحافظة، في اختراق سياسي مهم على طريق إيجاد حل لنزاع أوقع آلاف القتلى ووضع ملايين على شفير المجاعة.