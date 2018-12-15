الوكالة الوطنية للإعلام

طليعة لبنان العربي: لتوفير الدعم السياسي والاقتصادي والمالي لجماهير فلسطين لاجهاض مفاعيل الحصار

أكدت القيادة القطرية لحزب "طليعة لبنان العربي الاشتراكي" في بيان، أن "تصاعد المقاومة الشعبية، التي تبشر بانطلاق انتفاضة جديدة تقدم الدليل العملي على أن شعب فلسطين ومقاومته عبر تتالي انتفاضاته، انما يستحضر جوهر موقفه الاصيل الذي لا يرى بغير الكفاح الشعبي بكل أشكاله النضالية المتاحة سبيلاً للتحرير واستعادة للحقوق المغتصبة". وإذ أدانت "كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وإجراءات الحصار السياسي والاقتصادي والمالي والخدماتي لكسر إرادة الصمود لديه"، دعت إلى "توفير الدعم السياسي والاقتصادي والمالي لجماهير فلسطين المنتفضة لإجهاض مفاعيل الحصار أولا، وتوفير الشروط التي تساعد على الارتقاء بالموقف الحاضن لمقاومة فلسطين إلى مستوى التضحيات التي تقدمها الجماهير الصامدة الصابرة ثانياً".

وكالة الأناضول

أردوغان وترامب يتفقان على "ضمان تنسيق فعال أكثر في سوريا"

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على "ضمان تنسيق فعّال أكثر في سوريا".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، بحث خلاله الزعيمان التطورات الأخيرة في سوريا، إلى جانب العلاقات الثنائية، ومكافحة الإرهاب، بحسب مصادر في الرئاسة التركية. وأبلغ أردوغان ترامب بالمخاوف الأمنية المشروعة لتركيا، والناجمة عن وجود منظمة "بي كا كا / ب ي د / ي ب ك" الإرهابية وأنشطتها. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس أردوغان، عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام، لتطهير منطقة شرق الفرات في سوريا من منظمة "بي كا كا" الإرهابية الانفصالية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

من خارج البلاد... ماكرون يوجه دعوة مهمة لمتظاهري "السترات الصفراء"

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوة مهمة، مساء أمس، إلى متظاهري "السترات الصفراء". ودعاهم خلال مؤتمر صحفي من العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد انتهاء جلسة المجلس الأوروبي، للعودة للهدوء والنظام والاعتماد على الانتخابات المقبلة للتعبير عن رأيهم بدل اللجوء للشارع واحتلال الساحات العامة".