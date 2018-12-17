وكالة أنباء رويترز

ألمانيا تقول إنها تدعم جهود الكويت لحل الأزمة الخليجية

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأحد، إن بلاده مستعدة لتقديم أي دعم للدور الكويتي من أجل حل الأزمة الخليجية وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد قال يوم السبت، إن بلاده ما زالت تعول على الكويت وقوى إقليمية أخرى في المساعدة على حل الأزمة، التي تفرض فيها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة سياسية واقتصادية على الدوحة منذ حزيران 2017.

وكالة فرنس برس

الرئيس السوداني عمر البشير يزور دمشق ويلتقي نظيره السوري

قام الرئيس السوداني عمر البشير بعد ظهر الأحد بزيارة مفاجئة لدمشق، حيث التقى نظيره السوري بشار الأسد وأجرى معه محادثات، تناولت "العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة"، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية. والبشير هو أول رئيس عربي يزور العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار 2011. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن الأسد، قوله إن زيارة البشير "ستشكل دفعة قوية لعودة العلاقات بين البلدين كما كانت قبل الحرب على سوريا". وأكد الأسد والبشير خلال المحادثات أن "الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية، تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهذا بدوره كفيل بتحسين العلاقات العربية – العربية، بما يخدم مصلحة الشعب العربي"، وفق ما ذكرت وكالة سانا.