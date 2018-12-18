الاتحاد - الإمارات

محمد بن راشد يوجه بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح برئاسة عبدالله بن زايد

بناء على توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بإعلان 2019 "عام التسامح" في الدولة، وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية عدد من الوزراء وممثلين من الجهات الأهلية الفاعلة في الدولة، بهدف العمل على ترسيخ الدور العالمي الذي تلعبه الدولة بوصفها عاصمة عالمية للتسامح والتعايش الحضاري.

أخبار الخليج - البحرين

الملك يتسلم دعوة خادم الحرمين لحضور سباق الهجن

تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، تتضمن دعوة لحضور المهرجان السنوي لسباق الهجن، ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين، والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني السعودية تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين في منطقة الجنادرية.

الأهرام - مصر

مندوب الرئاسة يهنئ سفير البحرين بالأعياد الوطنية

استقبل الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد الأنصاري، أمين رئاسة الجمهورية، الذي نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحكومة وشعب البحرين بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية فى يومي 16- 17 كانون الأول، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة فى عهد المؤسس أحمد الفاتح، ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية، والذكرى 47 لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى التاسعة عشرة لتسلم الملك مقاليد الحكم.

الأنباء - الكويت

اللجنة الكويتية - البريطانية: ارتياح للتعاون العسكري ومشاريع الدفاع

قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، إن اجتماعات اللجنة المشتركة الكويتية – البريطانية، تساهم في توثيق العلاقة بين البلدين في جميع المجالات.

وأضاف الجارالله في تصريح صحافي على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة، أن الاجتماع الـ 13 للجنة هو مؤشر على حرص الجانبين على أن تعقد بشكل منتظم، موضحاً أن زيارة وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا البريطاني اليستر بيرت للبلاد، تأتي في إطار الاجتماعات المتعلقة باللجنة المشتركة الكويتية - البريطانية، مبيناً أن الاجتماع يتم بصفة دورية كل ستة أشهر، ويتناول العديد من القضايا المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والتعليم والاستثمار والأمن والصحة، وتم خلال الاجتماع بحث القضايا المتعلقة في المنطقة كالوضع في اليمن والعلاقات الخليجية- الإيرانية والوضع في سورية، مبيناً أنه جرى أيضاً التوقيع على خطة العمل للجنة.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا البريطاني اليستر بيرت، أن العلاقات الكويتية - البريطانية في تطور دائم منذ سنين طويلة، وتشمل العديد من مجالات التعاون مثل الدفاع والأمن والثقافة والتعليم والتقدم العلمي والتجارة والصناعة.

تشرين - سوريا

الدول الضامنة لمسار أستانا يبحثون الحل السياسي للأزمة في سورية في جنيف غداً

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزراء خارجية روسيا وإيران والنظام التركي، سيبحثون خلال لقائهم في جنيف الحل السياسي للأزمة في سورية.

وجاء في بيان صدر عن قسم الإعلام والصحافة بالوزارة، أن وزراء خارجية الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا، سيناقشون التسوية السياسية في سورية مع التركيز على تشكيل لجنة مناقشة الدستور.

وكان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، أكد خلال جلسة لمجلس الأمن الشهر الماضي، أن كل معايير لجنة مناقشة الدستور بما في ذلك تركيبتها وقواعدها الداخلية، يجب أن يقررها السوريون أنفسهم، وألا تفرض إملاءات عليهم لأن هذا هو السبيل الوحيد لتكون اللجنة فعالة.