الشرق/ يحيى الكعكي

تطرّق إلى تغييب ذكرى جلاء الجيوش الأجنبية عن لبنان والتي تلت الاستقلال، وقال: ما أحوج لبنان اليوم إلى "روح الاستقلال"- أو "روح الديمقراطية التوافقية" التي كانت صناعة سياسية لبنانية، عبّرت عن روح جديدة في نظم الحكم في علم السياسة المعاصر.

الجمهورية/ كلير شكر

رأت أنه على رغم دخول عناصر مشجّعة على خطّ تأليف الحكومة، إلّا أنّ الحذر لا يزال مخيّماً فوق الملعب الحكومي، في انتظار مزيد من التوضيحات المطلوب تبادلها بين الأطراف المعنية. و يُفهَم من اتصالات الأمس، والتي لا تزال في بدايتها، أنها تحتاج إلى مزيد من الخطوات التفاهمية قبل بلوغها خطّ النهاية سليمة. ومن بين هذه الخطوات أن يمنح رئيس الحكومة "بركته" للاسم الذي سترسو عليه المشاورات لدخول الجنّة الحكومية. وتحديد اللقاء التشاوري هوية الوزير السياسية، بمعنى أن يكون من صلب المقاومة وفي خيارها السياسي، وبالتالي صوته على طاولة مجلس الوزراء سيكون منسجماً مع خيار "اللقاء التشاوري" السياسي.

اللواء/ معروف الداعوق

تناول بدء حل عقدة تشكيل الحكومة بتوزير ممثل عن النواب السنة المستقلين، ورأى أن تداعيات الوضع الاقتصادي وملف الأنفاق عند الحدود الجنوبية والتدخُّلات الخارجية، بدّلت في شروط التوزير المطروحة، إضافة إلى عوامل محلية وإقليمية ضاغطة ساهمت بحلحلة مواقف "حزب الله" من تعطيل عملية تشكيل الحكومة.

اللواء/ لينا الحصري

نقلت عن مصادر نيابية في كتلة "المستقبل" توقعها أن يترأس الرئيس الحريري اجتماع الكتلة الذي سيُعقد بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" لإطلاع أعضائها على آخر المستجدات والمعطيات المتوافرة حول ولادة الحكومة، مع العلم أن الرئيس الحريري لم يرأس اجتماعات الكتلة منذ أسابيع عدة. وربطت المصادر بين ما يجري في اليمن وما يجري في بيروت، واعتبرت أن الإيجابية التي برزت في الملف الحكومي قد تكون انعكاساً لتطوّرات اليمن الأخيرة، وتوقعت أنه في حال تم تثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية قد يتم حل الملف الحكومي في كل من لبنان والعراق.